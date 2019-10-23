Skoda рассекретила внешность нового купе-кроссовера

В начале ноября чешская марка представит товарную версию кроссовера Kamiq GT, предназначенного для китайского рынка.

Компания Skoda опубликовала дизайн-скетчи серийного купе-кроссовера под названием Kamiq GT. Новинка, публичная премьера которой состоится 4 ноября, будет в первую очередь предназначена для китайского рынка.

Читайте такжеSkoda показала, как будет выглядеть новая Octavia

Напомним, на данный момент Skoda выпускает два разных кроссовера с названием Kamiq: один для Европы, а другой для КНР. В первом случае модель построена на модульной платформе MQB, тогда как в основе автомобиля для Китая лежит шасси PQ25 от нынешнего Rapid, пишет Autonews.

Судя по изображениям, серийный кроссовер Kamiq GT не будет сильно отличаться от своего одноименного прототипа, показанного в июне нынешнего года. В частности, передняя часть автомобиля будет напоминать новый хэтчбек Scala. Габаритная длина кросс-купе составит 4409 мм, а размер колесной базы будет равен 2610 миллиметрам.

По предварительным данным, Skoda Kamiq GT оснастят 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором, выдающим 110 л. с. и 146 Н·м крутящего момента. Не исключено, что у модели также появится модификация с турбированным двигателем рабочим объемом 1,2 л, выдающим 116 сил и 175 ньютон-метров.