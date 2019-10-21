Внешность новой Skoda Octavia рассекретили до премьеры (фото)

Официальная премьера лифтбека Skoda Octavia четвертого поколения состоится 11 ноября в Праге.

Внешность лифтбека Skoda Octavia четвертого поколения рассекретили в сети до официальной премьеры, которая назначен на 11 ноября. Изображение автомобиля, которое предназначено для онлайн-конфигуратора официального сайте, опубликовали на форуме клиентов марки. Судя по снимку, качество которого достаточно низкое, Octavia следующего поколения получит новую решетку радиатора и двойные фары.

Читайте такжеSkoda начала серийное производство первого в своей истории гибрида

Фотографий задней части машины пока нет, однако, судя по ранее опубликованному официальному эскизу, на крышке багажника появятся большие буквы с названием модели — впервые такое решение использовали на рестайлинговом Superb, пишет Autonews. В салоне новинки ожидается появление цифровой приборной панели, электронного стояночного тормоза, а также отдельного сенсорного дисплея в виде планшета, отвечающий за контроль мультимедиа.

Лифтбек четвертого поколения построят на модернизированной платформе MQB. Технические характеристики машины пока держатся в секрете. По неофициальным данным, в линейку двигателей войдут бензиновые турбомоторы: трехцилиндровый агрегат рабочим объемом один литр и 1,5-литровая «четверка». Дизельная линейка будет представлена моторами объемом 1,6 и 2,0 литра. Не исключается, что помимо бензиновых и дизельных моторов клиентам предложат модификацию «мягкий гибрид» со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой сетью, а также полноценную бензоэлектрическая версия.

Вслед за лифтбеком Skoda может представить модификацию с кузовом «универсал», а также его вседорожную версия Scout. Позже клиентам предложат «заряженный» RS-вариант. Премьера такого автомобиля состоится после 2020 года.