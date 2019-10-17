Skoda показала, как будет выглядеть новая Octavia

Премьера лифтбека Skoda Octavia четвертого поколения, которая получит внешность в стиле обновленного Superb и хэтчбека Scala, состоится в середине ноября.

Компания Skoda опубликовала дизайн-скетчи, дающие представление о внешности нового лифтбека Octavia. Премьера четвертого поколения самой популярной модели чешской марки состоится 11 ноября в Праге.

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Судя по изображениям, «Октавия» получит совершенно другую радиаторную решетку в стиле обновленной флагманской модели Superb, а также узкие аэродинамические блоки внешних зеркал и светодиодные матричные фары, которые будут доступны в качестве опции, передает Autonews. В компании отметили, что особая линия крыши придаст лифтбеку силуэт купе. Сзади на крышке багажника появятся большие буквы с названием модели — впервые такое решение использовали на рестайлинговом Superb.

Как ожидается, салон новой Octavia выполнят в духе хэтчбека Scala. В частности, у лифтбека будет полностью цифровая приборная панель, электронный стояночный тормоз, а также отдельный сенсорный дисплей в виде планшета, отвечающий за контроль мультимедиа.

В основу Skoda Octavia четвертого поколения ляжет модернизированная модульная платформа MQB. В линейку двигателей войдут бензиновые турбомоторы: трехцилиндровый агрегат рабочим объемом один литр и 1,5-литровая «четверка». Дизельная линейка будет представлена моторами объемом 1,6 и 2,0 литра. Кроме того, у модели будет модификация «мягкий гибрид» со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой сетью, а также полноценная бензоэлектрическая версия.

По предварительным данным, вслед за лифтбеком появится модификация с кузовом «универсал», а также его вседорожная версия Scout. Наконец, не исключено, что после 2020 г. чехи предложат «заряженный» RS-вариант.