Мининфраструктуры хочет сэкономить на обустройстве пунктов пропуска на админгранице с Крымом

Удешевить стоимость работ планируют благодаря привлечению «Укрзализныци» в качестве их исполнителя.

Министерство инфраструктуры Украины планирует удешевить стоимость обустройства контрольных пунктов въезда-выезда «Чонгар» и «Каланчак» на админгранице с оккупированным Крымом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время посещения КПВВ «Чонгар» заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Предварительная стоимость работ по строительству новых режимных и сервисных зон на двух КПВВ – около 90 млн грн. Удешевить работы мы планируем благодаря привлечению «Укрзализныци» в качестве их исполнителя. У этой компании – серьезный собственный производственный потенциал», - сказал он.

В частности, на КПВВ планируют построить новые помещения для паспортного и таможенного контроля, а также сооружения для временного пребывания людей, пересекающих админграницу с Крымом.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября на контрольных пунктах въезда-выезда «Чонгар» и «Каланчак» на админгранице с оккупированным Крымом началось строительство режимных зон.

В целом реализация проекта по обустройству КПВВ на админгранице с Крымом включает два этапа. Первый – создание режимных зон – планируется осуществить до 15 ноября. Второй – обустройство сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг.

Ранее отмечалось, что на реализацию проекта необходимо 170 млн грн.