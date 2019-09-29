На админгранице с оккупированным Крымом запустят пассажирские перевозки

На сегодняшний день через административную границу с Крымом не ходит ни один государственный транспорт.

На административной границе с оккупированным Крымом после обустройства пропускных пунктов "Чонгар" и "Каланчак" запустят легальные пассажирские перевозки.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала Укрзализныця. Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как было поставленную президентом задачу, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков проводить будет местная власть также с нашим участием", – ответил министр на вопрос об организации легальных перевозок.

Напомним, на сегодняшний день через административную границу с Крымом не ходит ни один государственный транспорт.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» началось строительство режимных зон.

Реализация проекта обустройства КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом включает два этапа. Первый – создание режимных зон – планируется осуществить до 15 ноября. Второй – обустройство сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг. 13 июля во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Владимир Зеленский поручил к 20 декабря завершить второй этап.

На реализацию проекта необходимо 170 миллионов гривень.