Зеленский посетил админграницу с Крымом и поставил условие новому главе Херсонской ОГА (фоторепортаж)

Президент поручил до 20 декабря завершить обустройство КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом

Президент Владимир Зеленский поручил до 20 декабря завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда «Чонгар» и «Каланчак» на админгранице с временно оккупированным Крымом.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, во время рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский посетил КПВВ «Чонгар». Это первый визит главы государства на административную границу с оккупированным Крымом с 2014 года.

Президент осмотрел инфраструктуру КПВВ и условия, в которых люди проходят контроль для пересечения админграницы. Президент пообщался с гражданами, которые как раз направлялись в сторону оккупированного Крыма, и жителями соседних с КПВВ «Чонгар» районов.

На совещании по вопросам реализации проектов обустройства КПВВ «Чонгар» и КПВВ «Каланчак» новоназначенный глава Херсонской ОГА Юрий Гусев подчеркнул, что люди с временно оккупированной территории должны чувствовать, что Европа начинается с Херсонщины, и это должно проявляться в качестве обслуживания и внимании со стороны чиновников и госслужащих всех уровней.

«С момента оккупации люди, которые пересекают админграницу с АРК, страдают от отсутствия надлежащей инфраструктуры: к сожалению, качественная инфраструктура не была создана с 2014 года. Проблемы на КПВВ как правило комплексные и требуют слаженного взаимодействия различных органов исполнительной власти», - сказал он.

По словам Гусева, в реализации проекта по обустройству КПВВ есть следующие риски: коррупционный, недостаток финансирования, а также нарушение проектантами и генподрядчиком договорных сроков проектирования и строительства.

Новый глава области отметил, что завершение первого этапа обустройства КПВВ (создание режимных зон) планируется до 15 ноября.

В то же время президент подчеркнул, что реализовать второй, заключительный этап проекта - создание сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг - необходимо до 20 декабря этого года.

«Давайте в 20 числах декабря - этого будет достаточно. Если нет - новый председатель ОГА останется в прошлом. Это - честно», - заявил Зеленский.

Вместе с тем участники совещания сообщили президенту, что для реализации первого этапа проекта достаточно будет уже выделенных 100 млн грн. Однако пока в госбюджете не предусмотрено 70 млн грн на второй этап обустройства КПВВ.

Глава государства пообещал поспособствовать тому, чтобы проект по обустройству КПВВ был профинансирован полностью.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Кабмин поручил госпредприятию «Укринтеравтосервис» начать проектирование и строительство контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма - «Каланчак» и «Чонгар» в Херсонской области.