Работу киевского метро продлят на час из-за проведения музыкального фестиваля
В Киеве метро будет работать на час дольше ночью 10 и 13 июля в связи с проведением 9-14 июля на территории ВДНХ в Голосеевском районе столицы музыкального фестиваля Atlas Weekend.
Об этом Киевский метрополитен сообщает в Twitter.
«В ночь с 9 на 10 июля и в ночь с 12 на 13 июля мы продлеваем работу на 1 час», - говорится в сообщении.
Читайте такжеСофия Ротару бесплатно выступит на Atlas Weekend 2019 в Киеве: полное расписание фестиваля на 9 июля
На период проведения фестиваля в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение на вход для пассажиров станций «Выставочный центр» и «Васильковская» после концертов.
Последний поезд будет отправляться с каждой станции в разное время: из центра Киева - около 1.15, со станции «Выставочный центр» - около 1.05.