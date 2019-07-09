Работу киевского метро продлят на час из-за проведения музыкального фестиваля

В зависимости от пассажиропотока возможно ограничение на вход для пассажиров станций «Выставочный центр» и «Васильковская» после концертов.

В Киеве метро будет работать на час дольше ночью 10 и 13 июля в связи с проведением 9-14 июля на территории ВДНХ в Голосеевском районе столицы музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Об этом Киевский метрополитен сообщает в Twitter.

«В ночь с 9 на 10 июля и в ночь с 12 на 13 июля мы продлеваем работу на 1 час», - говорится в сообщении.

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На период проведения фестиваля в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение на вход для пассажиров станций «Выставочный центр» и «Васильковская» после концертов.

Последний поезд будет отправляться с каждой станции в разное время: из центра Киева - около 1.15, со станции «Выставочный центр» - около 1.05.