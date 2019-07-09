Экологическая инспекция проверяет порты, потому что там финансовые потоки – глава ГРС ксения Ляпина

По словам главы ГРС, экологическая инспекция имеет тенденцию проверять не берега моря, а морские порты.

Украинской портовой отрасли необходимо наведение порядка во взаимодействии между экологической инспекцией, морской администрацией и администрацией морских портов. Все из-за того, что функции данных органов пересекаются, что создает почву для коррупции и ведет к потерям международных перевозчиков в пользу портов Румынии и Болгарии.

Об этом заявила в эфире 24 канала глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

По словам Ляпиной, экологическая инспекция имеет тенденцию проверять не берега моря, в которые могут сбрасываться отходы, а морские порты.

"Есть экологическая инспекция, которая считает, что она должна быть и в порту. И чего их так не тянет на берег моря, там, где, мягко говоря, сбросы делают там какие-то города и так далее, а тянет их все время почему-то в порты, так как там же проходят финансовые потоки", – заявила глава ГРС.

При этом, по словам Ляпиной, украинские порты из-за неразберихи с полномочиями служб и усиленной и безосновательной проверкой судов эко-инспекцией столкнулись с проблемой – страховые компании берут у международных судов очень высокие страховые взносы, если те собираются заходить в порты Украины, что приводит к снижению привлекательности украинских портов.

"Это крайне негативно, потому что на самом деле это просто убытки. Убытки несут крупные перевозчики. На международном уровне они об этом сигнализируют. И, как я уже говорила, это просто приведет к тому, что собственно с морскими портами Украины, будет ситуация хуже, чем есть, а нам надо наоборот увеличивать в них грузооборот", – заявила Ксения Ляпина.

По словам Ляпиной, на площадке Государственной регуляторной службы разработан проект порядка взаимоотношений в портах между Морской администрацией, Администрацией морских портов и Экологической инспекцией.

"Она (Экологическая инспекция – Ред.) не может действовать на территории морских портов самостоятельно. А она может действовать с контролирующими органами, которые для этого созданы, то есть с Морской администрацией. Только с ней она может заходить на судно. Но заходить только в обоснованных случаях, а не просто держать судно, фактически принуждая к каким-либо неформальным отношениям", – заявила Ляпина.