BMW запустила в серийное производство четырехдверную «восьмерку»

На конвейер предприятия в немецком Дингольфинге встала BMW 8-Series Gran Coupe.

Компания BMW объявила о старте серийного производства четырехдверной версии модели 8-Series — Gran Coupe.

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Новинка встала на конвейер предприятия в немецком Дингольфинге, где она присоединилась к двухдверным модификациям «восьмерки», пишет Autonews.

Вариант Gran Coupe стал третьим представителем семейства 8-Series после купе и кабриолета. При этом по сравнению со стандартной двухдверкой размер колесной базы автомобиля вырос на 201 мм — до 3023 мм, а длина выросла на 231 мм — до 5082 миллиметров. Ширина четырехдверки составила 1932 мм (+30 мм), а высота — 1407 мм (+66 миллиметров).

Стартовая модификация с индексом 840i комплектуется бензиновой трехлитровой рядной «шестеркой» с двумя турбинами, развивающей 340 л. с. и 500 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом», а тяга передается на заднюю ось или на все колеса. Кроме того, 8-Series Gran Coupe предложат с трехлитровым двигателем с четырьмя нагнетателями, выдающим 320 л. с. и 680 ньютон-метров.

Наконец, топовый вариант M850i xDrive идет с 4,4-литровым бензиновым твин-турбомотором V8, развивающим 530 л. с. и 750 ньютон-метров. Такой автомобиль способен ускоряться с места до первой «сотни» за 3,9 секунды.