BMW отзывает в Европе полмиллиона автомобилей из-за проблем с проводкой

Почти 274 тысячи автомобилей будут отозваны в Германии.

Немецкий автоконцерн BMW отзывает в Европе 560 тысяч автомобилей.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на представителя концерна.

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Отмечается, что причиной отзыва стали возможные проблемы с проводкой.

Отзыву подлежат автомобили моделей E60, E61, E63 и E64, выпущенные с 2002 по 2010 годы. У упомянутых машин пятой и шестой серий возможна коррозия винтового соединения на электропроводке, что может привести к возгоранию.

В BMW объяснили, что отзыв автомобилей является мерой предосторожности, и лишь в единичных случаях была реальная угроза пожара.

Как сообщал УНИАН, компания BMW рассекретила 3-Series нового поколения в кузове «универсал». Публичная премьера автомобиля состоится осенью 2019 г. на Франкфуртском автосалоне. После этого новинка поступит в продажу в Европе.