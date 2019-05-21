Bloomberg спрогнозировал, когда электрокары превзойдут по продажам бензиновые авто (инфографика)

К 2025 году во всем мире будут продавать порядка 10 млн электромобилей в год.

Исследовательская компания Bloomberg NEF (New Energy Finance) опубликовала очередной прогноз развития электромобильного рынка. По данным аналитиков компании, в 2018 году было продано более 2 млн электромобилей, а всего на данный момент в мире насчитывается порядка 5 млн электромобилей.

Прогноз Bloomberg NEF гласит, что темпы продаж электрических моделей будут активно расти и уже к середине 2030-х годов электромобили превзойдут по продажам ДВС-модели, а к 2040 году — займут порядка 57% рынка продаж, передает itc.ua.

При этом стоимость среднестатистических электромобилей и ДВС-автомобилей сравняется уже в 2025 году благодаря снижению цен на аккумуляторные батареи. Среди факторов, которые поспособствуют активному росту продаж электромобилей, также называют ужесточение экологических норм и повсеместное развитие зарядной инфраструктуры.

Аналитики ожидают, что по итогам 2019 года будет зафиксирована отметка в 2,6 млн электромобилей, в 2025 году будет впервые побита планка 10 млн электромобилей в год, в 2030 году будет продано 28 млн экземпляров, а в 2040 году — 56 млн экземпляров. Естественно, чем активнее будут расти продажи электромобилей, тем сильнее будут падать продажи бензиновых и дизельных автомобилей.

Представители Bloomberg NEF прогнозируют, что уже к 2040 году на дорогах мира будут находиться 500 млн пассажирских и 40 млн коммерческих электромобилей. При этом ДВС-модели по-прежнему будут занимать большую часть мирового автопарка, а снижение их суммарного количества не наступит ранее 2030 года.

Заметный вклад в рост количества продаж электромобилей должны внести разнообразные мобильные сервисы (каршеринг, такси, прокат и т.д.). К 2040 году пользователи будут проезжать до 19% суммарного пути на таких средствах передвижения, а на тот момент 4 из 5 автомобилей в автопарке таких сервисов будут электрическими.

По данным Bloomberg NEF, в мире уже насчитывается порядка 400 тыс. электрических автобусов в рамках систем общественного транспорта, что составляет порядка 20% всего коммерческого пассажирского автопарка. При этом в данном сегменте рост будет идти еще активнее, чем в случае с пассажирскими электромобилями — уже к 2030 году электрических автобусов будет больше, чем классических, а к 2040 году их доля повысится до 70%.

Несмотря на рост продаж электрических автомобилей и автобусов, количество вредных выхлопов от транспортных средств будет расти до 2030 года, после чего последует плавное снижение и к 2040 году этот уровень снизится до отметки по состоянию на 2018 год.