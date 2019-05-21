В Европе открылся прием предзаказов на первый электрокар от Honda

Оформить заявку на автомобиль могут жители Великобритании, Германии, Франции и Норвегии.

В четырех европейских странах открылся прием предзаказов на электрический хэтчбек Honda e. Заинтересованным в покупке предложено выбрать один из пяти доступных цветов кузова, а также внести депозит, который, например, в Великобритании, составляет 800 фунтов стерлингов.

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Оформить заявку на автомобиль могут жители Великобритании, Германии, Франции и Норвегии. Заказы начнут формировать позднее, а до этого момента депозит можно беспрепятственно вернуть. Первые поставки Honda e клиентам запланированы на весну следующего года. До начала приема предзаказов интерес к модели проявили более 25 тысяч человек, пишет motor.ru.

Прототип городского электромобиля Honda представила на автосалоне в Женеве, пообещав, что большинство технических и стилистических решений сохранится на серийной модели. Например, Honda e оснастят камерами вместо боковых зеркал, а также шестью дисплеями. Заявленный запас хода — чуть больше 200 километров, время зарядки батареи до 80 процентов — 30 минут.

Согласно плану Electric Vision, к 2025-му 100 процентов европейских продаж Honda будет приходиться на обычные и подключаемые гибриды, электромобили, а также модели с силовыми установками на водородных топливных элементах.