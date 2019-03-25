На киевской станции метро «Святошин» возникла давка, несмотря на предупреждения о ремонте (видео)

В комментариях пользователи отмечают, что «Святошин» - узловая станция.

На столичной станции метро «Святошин» (красная ветка), один из вестибюлей которой закрыт на ремонт, утром 25 марта возникли трудности с пассажиропотоком. У входа на станцию образовалась давка.

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Видео с места событий опубликовано в Facebook проекта «Киев оперативный».

«Утренние трудности с пассажиропотоком на станции метро «Святошин», связанные с ремонтом станции. Хоть на своих страницах в социальных сетях "Киевский метрополитен" предупреждал о закрытии входа/выхода (со стороны рынка и электричек) и возможных трудностях, все же избежать их и перенаправить людей на другой вход/выход не удалось, в связи с чем и образовался "пеший затор», - говорится в описании к видео.

В комментариях пользователи отмечают, что «Святошин» - узловая станция. Люди из пригорода и других областей пересаживаются на нее с электрички.

Напомним, второй вестибюль станции метро "Святошин" закрыли на ремонт с 23 марта. Работать временно будет только вестибюль в сторону завода им. Антонова, где ремонтные работы уже завершились.