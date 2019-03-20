Киевский метрополитен предупредил об изменениях в работе одной из станций
17:23, 20 марта 2019Общество
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Второй вестибюль на станции метро "Святошин" с выходом к рынку и пригородным электропоездам будет закрыт на ремонт.
На станции завершают ремонтные работы / фото УНИАН
В Киеве с 23 марта закроют второй вестибюль станции метро "Святошин".
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Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". "23 марта для пассажиров станции метро "Святошин" временно будет работать только вестибюль в сторону завода им. Антонова, где завершаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.
"Второй вестибюль с выходом к рынку и пригородным электропоездам будет закрыт на ремонт. Проводим капитальный ремонт всей станции с установкой лифтов для маломобильных людей", - добавили в подземке.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство ветки метро на жилой массив Троещина при наличии финансирования продлится 4-5 лет.
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