Первые электромобили Xiaomi планирует выпустить в начале 2023 года.

Китайская технологическая корпорация Xiaomi намерена выйти на рынок электромобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеXiaomi подала в суд на Пентагон и Минфин США

По данным агентства, компания намерена выпускать свои электромобили на одном из заводов автомобилестроительной компании Great Wall. Тем самым Xiaomi становится очередной высокотехнологичной компанией, решившей заняться созданием электромобилей.

Как сообщает агентство, электромобили Xiaomi будут ориентированы на массовый рынок, что в принципе соответствует тому, как компания позиционирует свои прочие продукты. Компания является третьим в мире производителем смартфонов и занимает лидирующие позиции на рынке устройств интернета вещей.

Первые электромобили Xiaomi планирует выпустить в начале 2023 года.

За что были введены санкции США

15 января 2021 года США ввели экономические санкции против девяти китайских компаний, в том числе производителя мобильных телефонов Xiaomi и авиастроительной компании COMAC.

США подозревают попавшие под санкции компании в сотрудничестве с военно-промышленным комплексом Китая. Американские инвесторы должны до 11 ноября 2021 года избавиться от активов этих компаний.

Санкции были направлены против тех, кто "ответственен или участвовал в широкомасштабном строительстве или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, либо (в применении) Китаем принуждения против заявителей Юго-Восточной Азии, чтобы заблокировать их доступ к оффшорным ресурсам в Южно-Китайском море".

В Xiaomi отрицают связь с военной отраслью КНР и утверждают, что Xiaomi не принадлежит китайскому правительству или вооруженным силам и не контролируется ими.

1 февраля 2021 года стало известно о том, что китайский производитель смартфонов Xiaomi подал иск против Минфина и министерства обороны США, чтобы добиться исключения из черного списка компаний, связанных с военными Китая.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко