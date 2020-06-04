Новый смартфон Honor можно будет использовать как термометр

Смартфон-термометр поступит в продажу в Китае, о продажах на глобальном рынке пока не сообщается.

Компания Honor (бренд китайской Huawei) подготовила к выпуску на рынок смартфон Honor Play 4 Pro. Отличительной особенностью новинки стало наличие инфракрасного сенсора температуры.

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Как сообщает ITC.ua, в официальном аккаунте компании в сервисе Weibo опубликовано видео, демонстрирующее работу такого датчика. Смартфон демонстрирует показания температуры после того, как его держали возле лица и запястья людей.

В Honor утверждают, что сенсор способен измерять температуру в диапазоне от -20 градусов Цельсия до +100 градусов Цельсия с точностью до десятой части градуса.

За исключением температурного сенсора, новый Honor Play 4 Pro выглядит как типичный смартфон среднего уровня. Смартфон оснащен дисплеем с разрешением Full HD+, чипсетом Kirin 990, оперативной памятью объёмом 8 ГБ, двойной камерой и 5G-модемом.

Смартфон-термометр поступит в продажу в Китае по цене около $421. Также будет доступна модификация и без такого датчика, её цена составит $407. Пока нет сведений о том, будет ли этот смартфон продаваться за пределами Китая.

Ранее Vivo представила смартфон с гигантской камерой.

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