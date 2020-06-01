Vivo представила смартфон с гигантской камерой (фото)

Тонкий корпус, камера с суперстабилизацией и выделенный ЦАП.

Компания Vivo представила смартфон X50 Pro, который оснащён гигантской камерой с некой новой системой стабилизации. Также была анонсирована модель X50, но основная камера у неё чуть иная.

Читайте такжеSamsung представил в Украине новый смартфон с 48-мегапиксельной камерой

Новинки очень схожи, и отличий немного, но для кого-то они могут стать определяющими. Начнём с X50 Pro. Аппарат основан на SoC Snapdragon 765G, то есть поддерживает сети 5G. Оперативной памяти у модели имеется 8 ГБ, флэш-памяти — 128 либо 256 ГБ. Также есть аккумулятор ёмкостью 4315 мА·ч с поддержкой 33-ваттной зарядки, пишет ixbt.com.

Новинка получила изогнутый 90-герцевый дисплей AMOLED диагональю 6,56 дюйма разрешением Full HD+, сенсорный слой, работающий на частоте 180 Гц, 32-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру четырьмя датчиками.

Главным тут является вовсе не новый Samsung GN1, как утверждали многочисленные источники, а 48-мегапиксельный Sony IMX598, созданный непосредственно для Vivo. Компания не говорит об оптическом формате датчика, но указывает диафрагму камеры — F/1.6 — а также упоминает наличие семи линз в объективе. Основная изюминка камеры X50 Pro — специальная конструкция основного модуля камеры, обеспечивающая дополнительную стабилизацию. Vivo не ограничилась маркетингом и создала специальный подвес, позволяющий датчику поворачиваться на угол до 3 градусов против 1 градуса в обычных датчиках.

Также камера новинки оснащена «шириком» разрешением 8 Мп, перископным «телевиком» с таким же разрешением, пятикратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом, а также 13-мегапиксельным «телевиком» с фокусным расстоянием 50 мм.

Кроме того, Vivo X50 Pro может похвастаться также наличием ЦАП AK4377A. Габариты смартфона составляют 158,5 х 72,8 х 8 мм при массе 181,5 г. NFC есть у всех моделей.

Модель X50, как мы уже говорили, очень похожа на X50 Pro. Тут та же платформа, дисплей с теми же параметрами, только не изогнутый, столько же памяти и такая же фронтальная камера. Ёмкость аккумулятора чуть ниже — 4200 мА·ч, также у этой модели нет отдельного ЦАП.

Что же касается камеры, вместо перископного «телевика» тут есть макрокамера разрешением 5 Мп. Главный датчик ровно тот же — Sony IMX598 — только без уникальной системы стабилизации. Впрочем, обычная оптическая тут всё же присутствует. Зато Vivo X50 может похвастаться толщиной всего 7,49 мм, что делает его, вероятно, самым тонким современным смартфоном.

Особняком стоит модель X50 Pro+, которая упоминается на сайте Vivo, но у неё пока нет собственной странички. Она отличается от X50 Pro платформой Snapdragon 865, поддержкой 120-герцевого режима экрана, аккумулятором ёмкостью 4350 мА·ч с поддержкой 44-ваттной зарядки, а также основной камерой. В данном случае главный датчик — это тот самый 50-мегапиксельный Samsung GN1, но неясно, есть ли у него та же система стабилизации, что у X50 Pro. кроме того, разрешение обычного «телевика» тут увеличено до 32 Мп, а перископного и «ширика» — до 13 Мп.

Что касается цен, Vivo X50 стартует с 490 долларов, X50 Pro — с 603 долларов, а X50 Pro+ стоит 700 долларов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram