В 200 раз больше, чем у почтальона: глава «Укрпошты» назвал свою зарплату

Глава «Укрпошты» заявил, что его месячная зарплата в 200 раз выше, чем у почтальона, и составляет 836 тыс. грн.

Глава «Укрпошты» Игорь Смелянский заявил, что его месячная зарплата в 200 раз выше, чем у почтальона, и составляет 836 тысяч гривень.

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"Моя зарплата привязана к зарплате почтальона. Поэтому в 200 раз больше - 836 тысяч гривень в месяц. До штрафов и всего остального", - сказал он в эфире одного из телеканалов.

По словам Смелянского, руководитель государственного предприятия, например, за один случай нарушения финансового мониторинга может быть оштрафован на 204 тысячи гривень, которые заплатит лично.

«Я заплатил лично в последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали по налогам из-за компьютерных проблем", - отметил он.

Смелянский также пояснил, что его зарплата рассчитывается согласно постановлению Кабинета министров о зарплатах руководства государственных предприятий в соответствии с размерами предприятий.

«Если я буду работать бесплатно, это даст возможность увеличить зарплату каждому работнику на 9 гривен 72 копейки в месяц. Можете посчитать, насколько это повлияет на их благосостояние», - добавил глава «Укрпошты».

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2018 года Министерство инфраструктуры назначило Игоря Смелянского, ранее временно исполнявшего обязанности руководителя "Укрпошты", генеральным директором компании "Укрпошта", заключив с ним новый контракт.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.