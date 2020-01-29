"Все под контролем": в "Укрпоште" рассказали о доставке товаров из Китая

Компания сотрудничает с 12 авиаперевозчиками.

Украинцы могут не волноваться за свои посылки из Китая - доставка осуществляется в штатном режиме.

Об этом сообщает "Укрпошта" на странице в Facebook.

"Друзья, напоминаем: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов. К тому же, доставка почтовых отправлений из Китая и в Китай осуществляется в штатном режиме. Сейчас Укрпошта сотрудничает с 12-ю авиакомпаниями, которые обеспечивают полноценную доставку всех отправлений как на импорт, так и на экспорт. Все под контролем", - говорится в сообщении.

27 января "Укрпошта" сообщила, что ВООЗ пока не рекомендовала ввести запрет в международной торговле и перемещении товаров через границы в связи со вспышками коронавирус в Китае. В "Укрпоште" отметили, что новый коронавирус не может распространяться через товары, которые пересылаются в международных почтовых отправлениях.

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По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, Украина не прекращала любое товарное сообщение с Китаем.

Как сообщал УНИАН, тем временем смертельная болезнь распространилась уже на 17 стран. Жертв вируса сейчас насчитывается 132, количество инфицированных превысило 6000 человек. Чтобы сдержать распространение болезни, в отдельных регионах в Китае вводят военное положение. Кроме того, о создании первой вакцины уже сообщили в Гонконге. Правда, лекарства, как пишут местные издания, требуют дополнительных испытаний на животных.