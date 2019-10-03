Microsoft вернулась на рынок смартфонов с Android-телефоном с двумя экранами (фото, видео)

Самой большой неожиданностью стало то, что в качестве программной основы для своего складного смартфона Surface Duo компания Microsoft выбрала конкурирующую мобильную платформу Google Android, а не собственную Windows 10X.

Компания Microsoft представила знаменательный продукт — складной смартфон Surface Duo с двумя экранами. Этот анонс стал ожидаемым и неожиданным одновременно: последние несколько лет не утихали слухи о возвращении Microsoft на рынок смартфонов и разработке складного смартфона Surface.

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Но если складной мобильный ПК Surface Neo с двумя экранами ждали с того самого дня, как Microsoft впервые объявила о презентации, то складной смартфон увидеть никто не ожидал.

Как пишет itc.ua, самой большой неожиданностью стало то, что в качестве программной основы для своего складного смартфона Surface Duo компания Microsoft выбрала конкурирующую мобильную платформу Google Android, а не собственную Windows 10X. Судя по всему, в Microsoft еще не отошли после провала Windows 10 Mobile и решили не рисковать.

Внешне Surface Duo полностью повторяет Surface Neo (та же складная конструкция с двумя экранами и шарниром посередине, позволяющим откидывать дисплеи на угол 360°), но отличается более компактным форм-фактором. Если Surface Neo оснащается 9-дюймовыми экранами, то Surface Duo получил экраны диагональю 5,6 дюйма. То есть, в сложенном виде Surface Duo должен легко помещаться в любой карман.

На каждом дисплее также можно будет запускать два разных приложения одновременно, или переключить Duo в альбомный режим и использовать второй дисплей в качестве клавиатуры или игрового контроллера. Версия Android, установленная на Surface Duo, дополнена оболочкой, напоминающей интерфейс ОС Windows 10X, под управлением которой работает планшет Surface Neo.

Окончательные технические характеристики и дизайн Surface Duo еще не утверждены. И это не удивительно, учитывая, что на рынок Surface Duo, как и Surface Neo, выйдет только через год, к Рождеству 2020 года. В то же время издание Wired заявляет, что аппаратным базисом Surface Duo выступит SoC Qualcomm Snapdragon 855. Пока неясно, будет ли у Surface Duo основная камера на внешней стороне. С большой вероятностью, финальная версия Surface Duo будет выглядеть немного иначе.

Наученная горьким опытом с Windows Phone, Microsoft не хочет торопиться, а предоставить разработчикам достаточно времени, чтобы успеть выпустить приложения для смартфонов нового складного форм-фактора.