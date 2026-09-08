Жилье в Украине дорожает, но не везде: где цены на квартиры самые низкие

Самое дорогое жилье традиционно находится в Киеве.

В августе стоимость квартир на вторичном рынке в большинстве западных областей выросла, тогда как в восточных и прифронтовых регионах цены преимущественно снижались или оставались без изменений.

По результатам исследования DIM.RIA, имеющегося в распоряжении УНИАН, наибольший скачок был зафиксирован в Черкасской – 55 тыс. долл. (+10%), Черновицкой – 70 тыс. долл. (+9%) и Закарпатской – 80 тыс. долл. (+7%) областях.

Заметное падение цен наблюдалось в Запорожской – 17,5 тыс. долл. (-3%) областях. При этом самая низкая средняя цена на однокомнатную квартиру в августе зафиксирована в Херсонской области – 15,5 тыс. долл. (-9%).

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Самое дорогое жилье традиционно в Киеве, где средняя стоимость однокомнатной квартиры в августе составляла 89,5 тыс. долл.

При этом наиболее динамично в столице дорожали двухкомнатные квартиры. Самое дорогое жилье – в Печерском районе, где однокомнатная квартира в среднем стоит 185 тыс. долл., а самое доступное – в Деснянском, где средняя стоимость такой квартиры составляет почти 50 тыс. долл.

Кроме того, новое жилье в Киеве также продолжает дорожать: за год стоимость квадратного метра выросла на 6,2% и в августе составляла 1 488 долл./кв. м. Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе – средняя стоимость квадратного метра составляет 2 839 долл./кв. м. Самые доступные можно найти в Деснянском районе, где средняя цена – 886 долл./кв. м.

Рынок жилья в Украине – последние новости

По данным исследования "OLX Недвижимость", медианная стоимость квартир в Украине в долларах выросла на 3%. По состоянию на июнь она составляет 61 090 долларов.

В июне стало известно, что цены на квартиры в новостройках Одессы выросли в течение летнего сезона. Средняя цена квадратного метра в новостройках эконом-класса составила 31,5 тыс. грн.

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