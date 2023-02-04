Несмотря на санкции, Россия оснащает свои истребители, подводные лодки и солдат с помощью китайских компаний.

Китай предоставляет технологии, которые нужны российским военным для ведения войны в Украине, несмотря на международные санкции и экспортный контроль.

Об этом свидетельствуют данные российской таможни, пишет The Wall Street Journal. Согласно им, китайские государственные оборонные компании отправляли навигационное оборудование, технологии для создания помех и детали для реактивных истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями.

"Это всего лишь горстка из десятков тысяч партий товаров двойного назначения - продуктов, которые имеют как коммерческое, так и военное применение, - которые Россия импортировала после прошлогоднего вторжения. Документы показывают, что большая часть поставок двойного назначения была из Китая", - пишет WSJ.

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Российские министерства иностранных дел, обороны и экономики не ответили на запросы WSJ о комментариях. "У России достаточно технологического потенциала для обеспечения своей безопасности и проведения спецоперации. Этот потенциал постоянно совершенствуется", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Хотя у России есть возможность производить большую часть своих основных военных потребностей внутри страны, она в значительной степени зависит от импорта технологий двойного назначения, таких как полупроводники, которые необходимы для современной войны.

Западные санкции, в том числе, направлены против российской военной промышленности, ограничив экспорт в Россию товаров двойного назначения, включая компьютерные чипы, инфракрасные камеры и радиолокационное оборудование.

"Но таможенные и корпоративные документы показывают, что Россия по-прежнему может импортировать эти технологию через страны, которые не присоединились к санкциям. Многие экспортно-контролируемые товары по-прежнему идут через такие страны, как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, чьи правительства обвиняются западными чиновниками в пренебрежении санкциями и контролем", - пишет WSJ.

Согласно документам, китайские государственные и частные компании являются доминирующими экспортерами товаров двойного назначения, которые, по словам официальных лиц США, вызывают особую озабоченность.

WSJ проанализировал более 84 тысяч поставок, зарегистрированных российской таможней в период после того, как Запад начал кампанию экономического давления.

"Несмотря на международную проверку и санкционные протоколы, данные о мировой торговле показывают, что китайские государственные оборонные компании продолжают отправлять детали военного назначения российским оборонным компаниям, находящимся под санкциями. Зафиксировано, что эти российские компании использовали такие же детали непосредственно во время войны России в Украине", - сказала Наоми Гарсия, аналитик C4ADS - некоммерческой организации из Вашингтона, специализирующейся на выявлении угроз национальной безопасности.

"Утверждение о том, что Китай оказывает помощь России, не имеет под собой никаких фактических оснований, а является чисто спекулятивным и преднамеренно раздутым", - заявил WSJ представитель Китая в посольстве в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Он также подтвердил, что Китай выступает против того, что он называет односторонними санкциями.

Кто поставлял в Россию военные технологии

Тем не менее, в таможенных записях есть примеры экспорта деталей для оружия, используемого российскими войсками в Украине.

Так, Китайская государственная оборонная компания Poly Technologies 31 августа 2022 года отгрузила российскому государственному военно-экспортному предприятию "Рособоронэкспорт" навигационное оборудование для военно-транспортных вертолетов Ми-17. Ранее в том же месяце китайская компания по производству электроники Fujian Nanan Baofeng Electronic поставила "Рособоронэкспорту" через узбекскую государственную оборонную компанию телескопическую антенну для комплекса радиоэлектронной борьбы RB-531BE. 24 октября китайская государственная авиастроительная компания AVIC International Holding отгрузила компании "Крет", дочернему предприятию государственного оборонного гиганта "Ростех", находящегося под санкциями, детали для истребителей Су-35 на сумму 1,2 миллиона долларов.

Ван Шао Фэн, генеральный менеджер Fujian Baofeng Electronics, заявил WSJ, что третья сторона может незаконно использовать название их компании, и что их название не содержит слова Nanan. Он также отметил, что его компания не производит телескопические антенны и не имеет сведений о поставках какой-либо узбекской государственной оборонной фирме. "В этом отчете отсутствуют фактические данные, и он не соответствует действительности", - сказал Ван Шаофэн.

"В документах Федеральной комиссии по связи США, поданных компанией Fujian Nanan Baofeng Electronic о продажах радиостанций двусторонней связи в США, указаны соответствующие контактные данные, и они подписаны "Ван Шао Фэном"", - пишет WSJ.

Также среди поставщиков, обнаруженных в таможенных данных, есть China Taly Aviation Technologies, подразделение по закупкам Департамента оборудования ВВС Китая.

Среди поставок этой фирмы были детали, отправленные 4 октября находящемуся под санкциями государственному производителю ракет "Алмаз Антей" для использования в мобильной радиолокационной установке 96Л6Е. По словам военных аналитиков, Россия использует радар для обнаружения вражеских истребителей, ракет и беспилотников в составе своей зенитно-ракетной системы С-400, которая используется в Украине.

"Крет" и множество других российских компаний, которые сотрудничают с правительственными разведывательными, военными и службами безопасности, также использовали частные китайские фирмы. Компания Sinno Electronics, которая в конце прошлого года попала под санкции Министерства финансов США за закупку запрещенных товаров для оборонного сектора России, была одним из самых активных экспортеров товаров двойного назначения, отправив в период с апреля по октябрь более 1300 партий на сумму более 2 миллионов долларов.

"По словам официальных лиц США, среди поставок, имеющих решающее значение для военных действий России, есть компьютерные чипы, которые используются в оружии, нацеленном на украинские силы и инфраструктуру, а также в электронных схемах, которые делают возможным спутниковую геолокацию, радиосвязь, системы наблюдения и навигации", - пишет WSJ.

Согласно таможенным записям, экспорт таких чипов и связанных с ними компонентов сократился более чем вдвое после того, как США и их союзники впервые ввели строгие экспортные ограничения. Но эти показатели быстро начали расти и к октябрю достигли почти 33 миллионов долларов, что чуть меньше среднего ежемесячного уровня поставок в Россию в 35 миллионов долларов.

Обход санкций против России - что известно

Как сообщал УНИАН, в июле 2022 года издание WSJ уже писало, что Китай увеличил экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов и сырья, которые также имеют военное применение, после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В частности, согласно данным китайской таможни, за первые пять месяцев 2022 года поставки микросхем из Китая в Россию выросли более чем вдвое, до примерно $50 миллионов по сравнению с тем же периодом годом ранее. Экспорт других компонентов, таких как печатные платы, вырос в процентах двузначных цифр. Объемы экспорта оксида алюминия, который используется для изготовления металлического алюминия, важного материала для производства оружия и аэрокосмической промышленности, в 400 раз превысили показатели прошлого года.

В декабре стало известно, что, несмотря на введенные санкции, в Россию продолжают поставлять микрочипы, произведенные западными компаниями. Так, для продажи микрочипов России были созданы фирмы-посредники в Турции и Гонконге. Через компании, зарегистрированные в марте 2022 года, в РФ поставили чипов на 777 млн долларов. Это детали производства Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices и Infineon.

Недавно журналисты издания NOS выяснили, что Россия продолжает закупать микрочипы у производителей из Нидерландов, несмотря на введенные санкции. Схема реализуется через небольшую группу китайских компаний, которые закупают чипы в Нидерландах, а затем перепродают их в Россию. Утверждается, что Россия получает чипы двух основных голландских производителей - NXP и Nexperia.

Также, несмотря на санкции и в нарушение экспотного контроля США, турецкие компании экспортировали в Россию электронику, запчасти и другие товары американского производства. Некоторые из них нужны для обеспечения вооруженных сил Российской Федерации.

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