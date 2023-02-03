Поставкой товаров в РФ занимались по меньшей мере 13 турецких фирм.

Несмотря на американские санкции и в нарушение экспотного контроля США турецкие компании экспортировали в Россию электронику, запчасти и другие товары американского производства. Некоторые из них нужны для обеспечения вооруженных сил Российской Федерации.

"Турецкие компании в прошлом году экспортировали на десятки миллионов долларов машин, электроники, запчастей и других товаров, необходимых России для ее вооруженных сил, согласно исследованию торговых данных, что показывает, как Москва может поддерживать свои военные усилия, несмотря на международные санкции", – пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что поставкой товаров в РФ занимались по меньшей мере 13 турецких фирм. Они экспортировали товаров на общую сумму 18,5 миллионов долларов. Речь идет, в частности, о пластмассе, резиновых изделиях и транспортных средствах. Их поставляли десяти российским компаниям, против которых ранее США ввели санкции за их роль во вторжении России в Украину.

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Журналисты проанализировали данные и пришли к выводу, что турецкие компании отправили в РФ по меньшей мере 3 партии товаров американского производства. Кроме того, с марта по октябрь 2022 года турецкие фирмы экспортировали в Россию лифты, электрогенераторы, печатные платы и другие товары производства США на 15 млн долларов в нарушении американского экспортного контроля.

Известно, что товары из Турции из подсанкционных компаний получало также дочернее предприятие российской корпорации "Тактические ракеты", которое производит системы вооружения для российского флота. Кроме того, товары поставлялись компании "Промтехнология", на которую наложили санкции за производство винтовок для вооруженных сил страны-агрессора.

По данным издания, среди приобретенных в Турции товаров также были рулевые колеса для грузовиков и фильтры для двигателей американского производства. Отмечается, что РФ закупила конвейеров и лифтов американского производства на сумму почти 8 миллионов долларов.

WSJ сообщает, что чиновники американского Минфина посетили Турцию, ОАЭ и Оман, чтобы в этих странах прекратили деятельность российских сетей военных закупок. В частности, в конце прошлого года высокопоставленные чиновники США предупредили Турцию, о том, что ее граждане могут быть оштрафованы или заключены в тюрьму за обслуживание самолетов американского производства, совершающих полеты в Россию и из России.

Отмечается, что эти предупреждения служили проверкой того, смогут ли США и их союзники достичь успеха в изоляции России в долгосрочной перспективе, или Кремль способен ослабить влияние санкций, торгуя с такими экономиками, как Турция, Китай, Индия и арабские страны.

В то же время в МИД Турции, министерстве промышленности и торговли России и Федеральной таможенной службе на запросы журналистов по экспорту американских товаров в РФ не ответили.

Война в Украине: позиция Турции

Турция продолжает вести экономические отношения с РФ, несмотря на ее вторжение в Украину. Из-за этого США сообщили Объединенным Арабским Эмиратам и Турции, что их экономические и финансовые связи с Россией препятствуют усилиям по сдерживанию вторжения Москвы в Украину.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против поставок Украине танков. Он считает, что данное решение не поможет решить проблемы, которые создает Российская Федерация.

В то же время военный эксперт Роман Свитан рассказал, как Турция защитила Украину от российских ракет "Калибр". По его словам, РФ пыталась перебросить носители "Калибров" в Черное море, чтобы больше ракет угрожало Украине. Однако Турция заблокировала такой маневр и отправила российские суда в Средиземное море.

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