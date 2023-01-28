Россия продолжает закупать микрочипы у производителей из Нидерландов, несмотря на введенные санкции. Об этом свидетельствуют результаты журналистского расследования, проведенного изданием NOS.
"Несмотря на жесткие санкции, микрочипы нидерландских компаний все равно попадают в Россию. Речь идет о миллионах штук с начала вторжения в Украину по декабрь включительно", – пишет издание.
Изучив открытые торговые данные и конфиденциальные документы, а также пообщавшись с представителями задействованных в этих сделках компаний и экспертами, журналисты выяснили, как происходили поставки.
Схема реализуется через небольшую группу китайских компаний, которые закупают чипы в Нидерландах, а затем перепродают их в Россию.
"Несмотря на ужесточающиеся санкции, в последние месяцы не наблюдается снижения экспорта", – констатируют журналисты.
Утверждается, что Россия получает чипы двух основных голландских производителей – NXP и Nexperia.
"Микросхемы NXP недавно были обнаружены на поле боя в Украине", -- пишет издание.
Представители компаний-производителей уверяют, что тщательно проверяют своих клиентов и не понимают, как их продукция оказывается в руках россиян.
Санкции против России
Накануне Европейский союз продлил ранее введенные санкции против России. Речь идет об экономических ограничениях в финансовой сфере и энергетическом секторе.
Однако, как показывает практика, есть проблемы с тем, чтобы эти санкции соблюдались. К примеру, европейские компании продолжают вывозить нефть из России, пользуясь лазейкой в санкциях.
По данным США, Турция и ОАЭ помогают России обходить некоторые из введенных санкций.