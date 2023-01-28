Несмотря на введенные санкции, объемы поставок существенно не изменились, говорят эксперты.

Россия продолжает закупать микрочипы у производителей из Нидерландов, несмотря на введенные санкции. Об этом свидетельствуют результаты журналистского расследования, проведенного изданием NOS.

"Несмотря на жесткие санкции, микрочипы нидерландских компаний все равно попадают в Россию. Речь идет о миллионах штук с начала вторжения в Украину по декабрь включительно", – пишет издание.

Изучив открытые торговые данные и конфиденциальные документы, а также пообщавшись с представителями задействованных в этих сделках компаний и экспертами, журналисты выяснили, как происходили поставки.

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Схема реализуется через небольшую группу китайских компаний, которые закупают чипы в Нидерландах, а затем перепродают их в Россию.

"Несмотря на ужесточающиеся санкции, в последние месяцы не наблюдается снижения экспорта", – констатируют журналисты.

Утверждается, что Россия получает чипы двух основных голландских производителей – NXP и Nexperia.

"Микросхемы NXP недавно были обнаружены на поле боя в Украине", -- пишет издание.

Представители компаний-производителей уверяют, что тщательно проверяют своих клиентов и не понимают, как их продукция оказывается в руках россиян.

Санкции против России

Накануне Европейский союз продлил ранее введенные санкции против России. Речь идет об экономических ограничениях в финансовой сфере и энергетическом секторе.

Однако, как показывает практика, есть проблемы с тем, чтобы эти санкции соблюдались. К примеру, европейские компании продолжают вывозить нефть из России, пользуясь лазейкой в санкциях.

По данным США, Турция и ОАЭ помогают России обходить некоторые из введенных санкций.

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