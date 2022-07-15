Рост экспорта микрочипов, оксида алюминия и других товаров двойного назначения подрывает усилия Запада остановить военные действия России против Украины.

Китай увеличил экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов и сырья, которые также имеют военное применение, после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Это затрудняет усилия США и западных союзников по изоляции экономики страны-агрессора и ослаблению ее армии, пишет The Wall Street Journal.

Согласно данным китайской таможни, за первые пять месяцев 2022 года поставки микросхем из Китая в Россию выросли более чем вдвое, до примерно $50 миллионов по сравнению с тем же периодом годом ранее. Экспорт других компонентов, таких как печатные платы, вырос в процентах двузначных цифр. Объемы экспорта оксида алюминия, который используется для изготовления металлического алюминия, важного материала для производства оружия и аэрокосмической промышленности, в 400 раз превысили показатели прошлого года.

Отмечается, что многие китайские продавцы техники продолжают вести дела с Россией, несмотря на контроль со стороны США.

Китайско-российская торговля чипами и другими компонентами с потенциальным военным применением включает как небольшие частные компании, так и разветвленные государственные предприятия. Из-за неполных данных и сложных сетей дочерних компаний и посредников трудно отследить всю деятельность, отмечает WSJ.

Китайские официальные лица заявили, что страна не продает оружие России. И общий экспорт из Китая в Россию в этом году существенно упал, поскольку многие китайские компании не хотят иметь проблем с США.

В целом, пишет WSJ, поддержка Пекина является критически важной для Москвы. Доходы от нефти и газа составляют значительную долю российской экономики. В то время как европейские страны стремятся сократить закупки российских энергоресурсов, президент России Владимир Путин отметил важность продажи гораздо большего количества энергии Китаю и другим странам Азии в будущем.

Что Китай продает России

Исследователи вашингтонской некоммерческой организации C4ADS, которая отслеживает угрозы безопасности, изучали торговлю между российскими оборонными фирмами и конгломератом China Poly Group, который контролируется центральным правительством Китая.

Дочерние компании Poly включают ключевого китайского производителя оружия, и экспортера стрелкового оружия, ракетных технологий и, с недавних пор, лазерных технологий против дронов.

В период с 2014 по январь 2022 года исследователь C4ADS Наоми Гарсия идентифицировала 281 ранее неразглашенную партию товаров, которые имеют как гражданское, так и военное назначение, от дочерних компаний Poly для российских оборонных организаций.

В одной из последних поставок в конце января, согласно исследованию, Poly Technologies отправила части антенн подсанкционной российской оборонной компании "Алмаз-Антей". По словам Гарсии, она не обнаружила поставок Poly российским оборонным компаниям после начала вторжения в Украину в конце февраля.

Российские таможенные записи, проверенные C4ADS, свидетельствуют, что части антенны предназначены для использования в радаре, который является составляющей российской зенитно-ракетной системы С-400. Российские СМИ со ссылкой на министерство обороны страны заявляли, что система С-400 использовалась во время войны в Украине.

"Poly Technologies, несомненно, способствует приобретению российским правительством частей ракетной системы", — сказала Гарсия.

В январе Государственный департамент США ввел санкции в отношении компании Poly Technologies за участие в распространении ракетных технологий. Представитель Госдепартамента заявил, что санкции связаны с передачей компанией технологий баллистических ракет другой стране, но не назвал, какой именно.

Poly не ответила на запрос о комментарии, а представитель пресс-службы компании положил трубку, когда его спросили о ее работе с Россией. "Алмаз-Антей", Минэкономразвития и Минпромторга России также отказались от комментариев.

Помимо радиолокационных компонентов и полупроводников, китайские экспортеры также помогли восполнить пробел в базовых материалах, которые России запрещено поставлять из других стран.

В марте Австралия запретила экспорт оксида алюминия и ряда других сопутствующих продуктов, мотивируя их использованием в разработке оружия. С тех пор, согласно данным китайской таможни, экспорт оксида алюминия в Россию резко вырос, достигнув 153 тысяч тонн в мае по сравнению с 227 тоннами в том же месяце прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в июне Соединенные Штаты Америки ввели санкции против пяти китайских компаний: Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic and World Jetta (HK) Logistics. Причиной стала поддержка российского оборонного и военного секторов до и после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

10 июня после встречи министров обороны США и Китая в Поднебесной сообщили, что не оказывали России военной помощи. Через два дня в КНР сделали аналогичное заявление и описали отношения с РФ, как "партнерство, а не альянс". Оно не направлено против третьей страны.

При этом в Госдепе США считают, что Китай поддерживает Россию и повторяет кремлевскую пропаганду. КНР также покупает нефть из РФ в больших объемах, из-за чего в Штатах раскритиковали Поднебесную и обвинили в молчаливом согласии с российской агрессией.

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