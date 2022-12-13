Через фирмы-посредники в РФ поставили чипов на 777 млн долларов.

В Россию продолжают поставлять микрочипы, произведенные западными компаниями, несмотря на введенные против РФ санкции из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Как говорится в расследовании издания Reuters, для продажи микрочипов России были созданы фирмы-посредники в Турции и Гонконге. Через компании, зарегистрированные в марте 2022 года, в РФ поставили чипов на 777 млн долларов. Это детали производства Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices и Infineon.

Издание пишет, что с марта 2022 года в течение семи месяцев одна из компаний экспортировала в Россию комплектующие на сумму не менее 20 млн долларов.

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Другой фирмой оказалась турецкая Smart Trading Ltd., созданная гендиректором российской логистической фирмы Novelco Григорием Григорьевым. Согласно российским таможенным декларациям, компания поставила полупроводников американского производства на минимум 660 тысяч долларов.

Расследователи также обнаружили один из постов Григорьева на LinkedIn о том, что Novelco открыла филиал в Стамбуле и отправляет товары в Россию из Турции, несмотря на торговые ограничения США и ЕС в отношении России.

Отмечается, что как только такие товары прибывают в Турцию, отгрузки обрабатываются для реэкспорта. После этого продукция может поставляться в Россию воздушным, морским, автомобильным или железнодорожным транспортом.

По данным расследователей, обходить санкции России помогает и компания в Эстонии. Фирма Elmec Trade, базирующаяся в Таллинне, с 1 апреля до 31 октября 2022 года отправила в Россию товаров на сумму не менее 17 млн долларов.

Генеральный менеджер Elmec Trade Александр Фоменко заявил Reuters, что его компания покупает продукцию через официальные каналы, соблюдает все требования законодательства и соблюдает все санкционные и экспортные ограничения.

В то же время в ответ на вопрос, как его компания может продолжать экспорт Analog Devices и других западных чипов через несколько месяцев после того, как производители объявили о приостановке продаж в Россию, он сказал, что "большинство" поставок – это заказы, размещенные в прошлом году. По его словам, поставки были задержаны из-за сбоев в транзите из-за пандемии.

При этом Analog Devices не ответила на запросы журналистов о комментариях.

Санкции против РФ: последние ограничения

Великобритания ввела санкции против пяти российских силовиков и военных за пытки украинцев и войну в Украине.

Кроме того, США ввели санкции против нескольких десятков россиян из-за обвинений в нарушении прав человека в Украине. Как заявило Министерство финансов США, за нарушение прав гражданских украинцев на оккупированных территориях, наложены санкции на четырех человек, обвиненных в "фильтрационных операциях России".

Ранее также сообщалось, что Европейский Союз в новом девятом пакете санкций против России планирует ввести ограничения в отношении российских производителей беспилотных летательных аппаратов. ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях.

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