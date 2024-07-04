В то же время темпы закрытия компаний с начала года увеличились на 15%.

За первое полугодие 2024 года в Украине закрыли почти 92 тысячи ФЛП. Прирост закрытия составил 54% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Также на 15% вырос показатель закрытия компаний – с начала этого года прекратили деятельность более 1,5 тысячи предприятий. Об этом свидетельствуют данные YouControl.Market.

Закрытие ФЛП

Отмечается, что больше всего ФЛП закрылось в мае и январе – более 16 тысяч каждого месяца. Традиционно, лидером по количеству закрытых ФЛП является Киев – более 12 тысяч. В Харькове прекратили деятельность 5,3 тысячи, 3,8 тысячи – в Одессе, 3,3 тысячи – в Днепре и 2,8 тысячи – во Львове.

Больше всего ФЛП закрыли в таких секторах:

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розничная торговля – более 29 тысяч (прирост закрытия по сравнению с 2023 годом составил 44,8%);

информационные технологии – почти 16 тысяч (+65,9%);

другие услуги – 9,7 тысячи (+60,8%).

Закрытие компаний

Более 1,5 тысячи компаний прекратили деятельность за первое полугодие. Больше всего предприятий закрыли в Киеве – более 200 ед. Среди областей лидерами по закрытиям стали Днепропетровская – 187 ед., Львовская – 127 ед. и Запорожская – 96 ед.

Среди направлений деятельности сформировался такой антирейтинг:

оптовая торговля – 194 компании;

операции с недвижимостью – 148 ед;

строительство – 95 ед.

В то же время за указанный период в Украине зарегистрировали более 13 тысяч новых компаний и почти 148,5 тысяч ФЛП. Эти показатели также выросли по сравнению с первым полугодием 2023 года. За аналогичный период 2023 года украинцы зарегистрировали почти 12,5 тысяч компаний и 134 тысячи ФЛП.

Бизнес в Украине

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которые предусматривают бронирование для ФЛП. Соответствующие документы предусматривают, что Физическое лицо-предприниматель, желающий забронировать работника, должен иметь доход не менее 61,2 тысячи гривен в месяц и платить за забронированного работника военный сбор в 20,4 тысячи гривен.

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