За первое полугодие 2024 года в Украине закрыли почти 92 тысячи ФЛП. Прирост закрытия составил 54% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Также на 15% вырос показатель закрытия компаний – с начала этого года прекратили деятельность более 1,5 тысячи предприятий. Об этом свидетельствуют данные YouControl.Market.
Закрытие ФЛП
Отмечается, что больше всего ФЛП закрылось в мае и январе – более 16 тысяч каждого месяца. Традиционно, лидером по количеству закрытых ФЛП является Киев – более 12 тысяч. В Харькове прекратили деятельность 5,3 тысячи, 3,8 тысячи – в Одессе, 3,3 тысячи – в Днепре и 2,8 тысячи – во Львове.
Больше всего ФЛП закрыли в таких секторах:
- розничная торговля – более 29 тысяч (прирост закрытия по сравнению с 2023 годом составил 44,8%);
- информационные технологии – почти 16 тысяч (+65,9%);
- другие услуги – 9,7 тысячи (+60,8%).
Закрытие компаний
Более 1,5 тысячи компаний прекратили деятельность за первое полугодие. Больше всего предприятий закрыли в Киеве – более 200 ед. Среди областей лидерами по закрытиям стали Днепропетровская – 187 ед., Львовская – 127 ед. и Запорожская – 96 ед.
Среди направлений деятельности сформировался такой антирейтинг:
- оптовая торговля – 194 компании;
- операции с недвижимостью – 148 ед;
- строительство – 95 ед.
В то же время за указанный период в Украине зарегистрировали более 13 тысяч новых компаний и почти 148,5 тысяч ФЛП. Эти показатели также выросли по сравнению с первым полугодием 2023 года. За аналогичный период 2023 года украинцы зарегистрировали почти 12,5 тысяч компаний и 134 тысячи ФЛП.
Бизнес в Украине
В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которые предусматривают бронирование для ФЛП. Соответствующие документы предусматривают, что Физическое лицо-предприниматель, желающий забронировать работника, должен иметь доход не менее 61,2 тысячи гривен в месяц и платить за забронированного работника военный сбор в 20,4 тысячи гривен.