Размер военного сбора за забронированного работника планируется на уровне 20,4 тысячи гривен.

Физическое лицо-предприниматель, желающее забронировать работника, должно иметь доход не менее 61,2 тысячи гривен в месяц и платить за забронированного работника военный сбор в 20,4 тысячи гривен.

Соответствующие нормы содержат зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты, касающиеся экономического бронирования работников украинских предприятий.

По информации парламентского портала, проекты законов "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики" (№11331) и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных" (№11332) направлены на рассмотрение профильного комитета.

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Законопроект №11332 предусматривает введение специального сбора за бронирование военнообязанных, а именно физических лиц-предпринимателей и/или их работников, а также работников предприятий, учреждений, организаций.

Его целью является создание прозрачного механизма бронирования военнообязанных работников, а также увеличение поступлений в государственный бюджет Украины, которые будут направлены на нужды безопасности и обороны.

Размер специального ежемесячного сбора запланирован в размере 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан (20,4 тыс. грн). Отмечается, что предложенный размер сбора соотносится с размером минимального денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Законопроект №113331 предлагает добавить изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в части организации и порядка бронирования военнообязанных. В частности, добавляется пункт о том, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие у субъектов хозяйствования, которые за каждого забронированного работника ежемесячно платят в государственный бюджет сбор за бронирование военнообязанных, и у которых отсутствует задолженность по выплате заработной платы и налогов.

При этом указывается условие, что физическое лицо-предприниматель и/или его наемные работники имеют право на бронирование при условии, если объем дохода ФЛП в течение календарного месяца составляет не менее трехкратного размера сбора за бронирование военнообязанных (то есть 61,2 тыс. грн).

Экономическое бронирование работников - последние новости

11 июня в Верховной Раде депутаты зарегистрировали проект закона о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики (№11331), который, в частности, предусматривает экономическое бронирование от мобилизации.

В то же время народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, что на сегодняшний день в Раде есть много предложений относительно подходов к экономическому бронированию. Однако финального предложения, которое будет проголосовано, никто не видит.

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