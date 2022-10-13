На данный момент в отдельных регионах пользователи могут испытывать проблемы с доступом к фиксированному интернету.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Госспецсвязи призывает украинцев не перегружать сети мобильной связи.

Об этом говорится в заявлении Госспецсвязи.

В связи с обстрелами российскими войсками украинской инфраструктуры, украинцев просят временно ограничить использование мобильного трафика — отключить автозагрузку медиафайлов в мессенджерах, перейти из потребления видео на текстовый контент или хотя бы снизить разрешение потокового видео.

Видео дня

В Госспецсвязи посоветовали в случае недоступности мобильного оператора воспользоваться национальным роумингом. Для этого нужно в настройках смартфона отключить автоматический выбор сети и выбрать одну из доступных сетей других операторов.

На данный момент отдельных регионах пользователи могут испытывать проблемы с доступом к фиксированному интернету, что связано с повреждением сетей в результате ракетных ударов.

Атака России на энергосистему Украины:

Утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что из-за российских обстрелов применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям в Киеве и области.

В Офисе президента призвали украинцев с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

11 октября глава Минэнергетики Герман Галущенко, заявил, что из-за вражеских обстрелов 10 октября повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, 11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

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