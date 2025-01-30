Энергетическая империя Путина выглядит весьма хрупкой.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Москве экономическими мерами, включая налоги, пошлины и санкции, если президент РФ Владимир Путин не согласится прекратить войну в Украине. Нефтегазовая промышленность РФ выглядит наиболее уязвимым сектором военной экономики.

Старший журналист по энергетике Аура Сабадус в своей колонке для Atlantic Council пишет, что санкции США в отношении российской энергетической отрасли ужесточили в первые недели 2025 года. Этот пакет был один из самых агрессивных с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Многие ожидают, что теперь из США будет экспортироваться больше СПГ в Европу, что потенциально заменит российский газ. Увеличение американского экспорта в этой ситуации поставит Трампа в сильное положение перед переговорами о возможном урегулировании войны в Украине.

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Потенциально президент США может усилить давление на Путина, призвав украинские власти запретить транзит российской нефти через Украину в Венгрию. Дополнительные варианты включают в себя снижение предельной цены, дальнейшие санкции в отношении оставшихся поставок и расширение вторичных санкций.

У Вашингтонга может быть меньше вариантов санкций, связанных с газом. Поскольку в 2025 году прогнозируется восстановление спроса со стороны ключевых импортеров СПГ, таких как Китай и Индия, американский экспорт может быть перенаправлен в Азию, в результате чего Европа будет больше зависеть от российского СПГ и трубопроводного газа. Дополнительное производство СПГ в Канаде может расширить возможности поставок в конце этого года, но этого может быть недостаточно, чтобы удовлетворить европейских потребителей или решить проблемы, связанные с ростом счетов за электроэнергию.

Хотя усилия Трампа по подрыву российской экономики столкнутся с рядом проблем, нет сомнений в том, что энергетическая империя Путина выглядит весьма хрупкой. В частности, российский "Газпром", похоже, находится в сложном положении. За последние два года флагманская энергетическая компания Кремля понесла многомиллиардные убытки, а в 2025 году эта тенденция может усугубиться в связи с прекращением транзита газа через Украину. Перспективы "Газпрома" настолько неблагоприятны, что компания, по некоторым данным, планирует повысить цены на газ внутри страны.

В идеале США в ближайшие месяцы будут тесно сотрудничать с ЕС и Великобританией, чтобы расширить и одновременно ужесточить действующие санкции в отношении энергетического сектора России. Это послужит сигналом для Москвы, что нынешние экономические проблемы России только усугубятся, если Путин откажется от прекращения войны против Украины путем переговоров.

Угрозы Трампа в адрес России - послдение новости

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины и санкции в отношении Российской Федерации. Вашингтон готов пойти на этот шаг, если Москва не согласится прекратить войну в Украине.

По данным СМИ, недавние угрозы Трампа усилить экономическое давление на Россию, чтобы принудить Владимира Путина к переговорам по Украине, были встречены российской стороной довольно равнодушно.

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