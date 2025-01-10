США объявили масштабный пакет санкций  против России / фото ua.depositphotos.com

США объявили масштабный пакет санкций против России. Он охватывает более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ, которые прямо или косвенно обеспечиваюют финансирование российской военной машины, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Будет сильный удар по российской экономике", - анонсировал он ранее.

В итоге под новые санкции США попали российские нефтяные, газодобывающие, буровые и страховые компании, а также их руководство:

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  • "Газпром нефть"
  • "Сургутнефтегаз"
  • "Ингосстрах"
  • "АльфаСтрахование"
  • более 20 нефтесервисных компаний
  • глава "Газпром нефти" Александр Дюков
  • глава ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев
  • глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов
  • глава "Татнефти" Наиль Маганов
  • глава "Башнефти" Владимир Чернов
  • гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

По информации Ермака, кроме того, в новом пакете санкций идентифицирован как "вредная активность" весь энергетический сектор российской экономики. Это позволит налагать санкции на любое лицо или компанию, работающую в данной сфере, объяснил глава ОП.

Также он сообщил, что особый акцент в санкциях сделан на "теневом флоте" РФ - нововведённые ограничения будут препятствовать России избегать "ценовых потолков" на нефть, внедренных странами G7:

"В санкционные списки попадают 184 танкера. Это решение дополнено закрытием доступа для оставшихся суден компании "Совкомфлот", устраняющей пробелы в международной системе санкций".

В США рассчитывают, что новые ограничения будут стоить России "миллиарды долларов ежемесячно", так как затруднят обход санкций.

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