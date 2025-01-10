Введенные санкции охватывают более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ.

США объявили масштабный пакет санкций против России. Он охватывает более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ, которые прямо или косвенно обеспечиваюют финансирование российской военной машины, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Будет сильный удар по российской экономике", - анонсировал он ранее.

В итоге под новые санкции США попали российские нефтяные, газодобывающие, буровые и страховые компании, а также их руководство:

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"Газпром нефть"

"Сургутнефтегаз"

"Ингосстрах"

"АльфаСтрахование"

более 20 нефтесервисных компаний

глава "Газпром нефти" Александр Дюков

глава ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев

глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов

глава "Татнефти" Наиль Маганов

глава "Башнефти" Владимир Чернов

гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

По информации Ермака, кроме того, в новом пакете санкций идентифицирован как "вредная активность" весь энергетический сектор российской экономики. Это позволит налагать санкции на любое лицо или компанию, работающую в данной сфере, объяснил глава ОП.

Также он сообщил, что особый акцент в санкциях сделан на "теневом флоте" РФ - нововведённые ограничения будут препятствовать России избегать "ценовых потолков" на нефть, внедренных странами G7:

"В санкционные списки попадают 184 танкера. Это решение дополнено закрытием доступа для оставшихся суден компании "Совкомфлот", устраняющей пробелы в международной системе санкций".

В США рассчитывают, что новые ограничения будут стоить России "миллиарды долларов ежемесячно", так как затруднят обход санкций.

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