США объявили масштабный пакет санкций против России. Он охватывает более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ, которые прямо или косвенно обеспечиваюют финансирование российской военной машины, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Будет сильный удар по российской экономике", - анонсировал он ранее.
В итоге под новые санкции США попали российские нефтяные, газодобывающие, буровые и страховые компании, а также их руководство:
- "Газпром нефть"
- "Сургутнефтегаз"
- "Ингосстрах"
- "АльфаСтрахование"
- более 20 нефтесервисных компаний
- глава "Газпром нефти" Александр Дюков
- глава ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев
- глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов
- глава "Татнефти" Наиль Маганов
- глава "Башнефти" Владимир Чернов
- гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
По информации Ермака, кроме того, в новом пакете санкций идентифицирован как "вредная активность" весь энергетический сектор российской экономики. Это позволит налагать санкции на любое лицо или компанию, работающую в данной сфере, объяснил глава ОП.
Также он сообщил, что особый акцент в санкциях сделан на "теневом флоте" РФ - нововведённые ограничения будут препятствовать России избегать "ценовых потолков" на нефть, внедренных странами G7:
"В санкционные списки попадают 184 танкера. Это решение дополнено закрытием доступа для оставшихся суден компании "Совкомфлот", устраняющей пробелы в международной системе санкций".
В США рассчитывают, что новые ограничения будут стоить России "миллиарды долларов ежемесячно", так как затруднят обход санкций.
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