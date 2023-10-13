Новая функция будет работать с существующими телефонами высокоскоростного мобильного интернета "везде, где видно небо".

Компания SpaceX объявила о запуске на мобильных устройствах своей будущей услуги Starlink Direct to Cell.

Как сообщается на официальном сайте компании Starlink, в 2024 году новая услуга будет ограничена текстовыми сообщениями, но уже в 2025 году появятся функции передачи голоса и данных, а также возможность передавать файлы.

"Direct to Cell работает с существующими телефонами LTE (высокоскоростной мобильный интернет четвертого поколения 4G, - УНИАН) везде, где видно небо. Не нужно менять аппаратное обеспечение, прошивку или специальные программы, что обеспечивает плавный доступ к тексту, голосу и данным", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что спутники Starlink с функцией Direct to Cell обеспечат полный доступ к текстовым сообщениям, звонкам и просмотру веб-страниц.

В компании отмечают, что спутники Starlink с функцией Direct to Cell оснащены усовершенствованным модемом eNodeB, который действует как башня мобильной связи в космосе, позволяя сетевую интеграцию, подобную стандартному роуминг-партнеру.

Спутниковая связь Starlink в Украине

Как сообщал УНИАН, сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, компания SpaceX Илона Маска предоставила Украине доступ к спутниковой связи Starlink. Первая партия станций спутникового интернета StarLink американской компании SpaceX прибыла в Украину 28 февраля.

Позже, в начале сентября 2023 года, разразился громкий скандал из-за информации, что американский миллиардер Илон Маск в прошлом году сорвал спецоперацию украинских спецслужб в Крыму. По данным Уолтера Айзексона в его новой биографии о маске, он пишет, что когда украинские надводные дроны должны были атаковать российский флот в Крыму, Илон якобы умышленно выключил спутниковую связь над полуостровом, опасаясь, что атака приведет к резкой эскалации войны.

14 сентября стало известно, что Илон Маск частично передал контроль над системами Starlink военным США. По словам биографа бизнесмена Уолтера Айзексона, Маск решил передать полный контроль над определенным количеством оборудования Starlink и услугами Starlink военным США, чтобы он больше не контролировал геозоны.

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