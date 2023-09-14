Это произошло после разговора с Марком Милли и Джейком Салливаном.

Американский миллиардер Илон Маск частично передал контроль над системами Starlink военным США.

Об этом сообщил биограф бизнесмена Уолтер Айзексон в интервью газете The Washington Post. По его словам, после отключением Starlink во временно оккупированном Крыму, чтобы помешать украинской атаке на Черноморский флот, Маск начал опасаться ядерной войны.

"Я разговаривал с ним во время всего этого, и однажды поздно вечером он сказал: "Почему я участвую в этой войне?" Он сказал: "Вы знаете, я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, смотреть фильмы Netflix и играть в видеоигры. Я не хотел создавать что-то, что могло бы вызвать ядерную войну", - вспомнил биограф.

В тот вечер он спросил Маска, говорил ли он об этом с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли. И этот разговор состоялся.

Биограф заметил, что после этого Маск решил передать полный контроль над определенным количеством оборудования Starlink и услугами Starlink военным США, чтобы он больше не контролировал геозоны.

"Он больше не контролирует условия использования", - отметил Айзексон.

Как Илон Маск мешал ВСУ

Напомним, почти с первых дней войны SpaceX Илона Маска предоставила Украине доступ к спутниковой связи Starlink. Первые терминалы были активированы 26 февраля 2022 года.

Впрочем, впоследствии Маск высказывал опасения, что причастность его компании к военным действиям может негативно сказаться на взаимоотношениях между Вашингтоном и Москвой - вплоть до ядерной войны. В биографической книге "Илон Маск", написанной Уолтером Айзексоном, поступившей в продажу 12 сентября, говорится, что Маск тайно приказал своим инженерам отключить спутниковую связь Starlink, чтобы сорвать запланированный удар украинского беспилотника, после разговора с российским послом.

Айзексон пишет, что Маск запаниковал, когда услышал о планах украинской атаки, в ходе которой спутники Starlink направят шесть дронов со взрывчаткой к побережью Крыма. После разговора с послом России в США Анатолием Антоновым, который, как сообщается, сказал ему, что нападение на Крым вызовет ядерный ответ, Маск приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink "в пределах 100 километров от побережья Крыма".

"От государственных органов поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути в Севастополь, - сообщал Маск в Twitter. - Очевидным намерением было потопить большую часть русского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в большом акте войны и эскалации конфликта".

Позже Маск перефомулировал картину, заявив, что спутники в этих регионах вообще никогда не включались, и он просто решил не активировать их.

Глава американского МИД Энтони Блинкен отметил, что система Starlink является "жизненно важный инструмент" для Украины и должна оставаться "полностью доступной для украинцев".

Бизнесмен парировал обвинения в предательстве тем, что США не объявляли войну России. "Если кто-то и является предателем, то это те, кто называет меня таковым", - написал Маск.

Вас также могут заинтересовать новости: