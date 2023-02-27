Они тяжелее, но имеют более мощные антенны и доступ к новому набору частот.

Космическая корпорация Илона Маска SpaceX представила спутники нового поколения Starlink V2 Mini, запуск которых состоится уже сегодня, 27 февраля. А это значит, что их плюсы и минусы станут заметны уже в ближайшее время.

Следующее поколение спутников Starlink отличается более мощными антеннами и доступом к новому набору частот. Они обеспечивают в четыре раза большую пропускную способность в сравнении с аппаратурой предыдущего поколения, передает портал TeslaRati.

Известно, что вес каждого спутника Starlink V2 Mini составляет примерно 830 кг, из-за чего количество аппаратов, которые ракета-носитель Falcon 9 может вывести на орбиту, сократилось почти в три раза – до 21. Таким образом, придется совершить в три раза больше отправок, однако благодаря повышенной пропускной способности появится возможность обслуживать большее число клиентов.

Видео дня

Starlink: почему интернет от Илона Маска важен для Украины

Комплексы интернет-системы Starlink предоставляют возможность получать качественный интернет в любых условиях и наиболее отдаленных регионах, что помогает украинским защитникам выполнять поставленные задачи. Они также используются в гражданских целях.

Ранее в этом месяце стало известно, что SpaceX ограничила использование Украиной Starlink для управления дронами. Все потому, что в контракте якобы были прописаны лишь гуманитарные цели использования оборудования, а украинские военные использовали их для наступательных ударов.

Сам Илон Маск объяснил введение ограничений боязнью, что "конфликт" может перерасти в Третью мировую войну. Недавно у миллиардера был разговор с правительством США об использовании Starlink в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: