Отмечается, что такое решение Маска было вызвано острым страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием.

В прошлом году Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот. Об этом пишет Уолтер Айзексон в новой биографии Маска, передает CNN.

Отмечается, что когда украинские подводные дроны, начиненные взрывчаткой, приблизились к российскому флоту, они "потеряли связь и безвредно выбросились на берег".

"Решение Маска, в результате которого украинские чиновники стали умолять его снова включить спутники, было вызвано острым страхом, что Россия ответит на нападение Украины на Крым ядерным оружием, страхом, вызванным разговорами Маска с высокопоставленными российскими чиновниками", - пишет Айзексон.

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Как отмечает CNN, этот эпизод раскрывает уникальное положение, в котором оказался Маск, когда разворачивалась война на Украине. Намеренно или нет, но он стал влиятельным посредником, которого американские чиновники не могли игнорировать.

"Starlink не был предназначен для участия в войнах. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами", - заявил Маск.

Также издание пишет, что восстановить связь Starlink Маска просил украинский вице-премьер Михаил Федоров.

"Я просто хочу, чтобы вы — человек, который меняет мир с помощью технологий — знали это", — написал министр Маску.

При этом Маск ответил, что его впечатлил дизайн подводных дронов, но он не станет снова включать связь Starlink, потому что Украина "сейчас заходит слишком далеко и может потерпеть стратегическое поражение".

Starlink в Украине

Компания SpaceX Илона Маска предоставила Украине доступ к спутниковой связи Starlink сразу после полномасштабного вторжения - первые терминалы были активированы 26 февраля 2022 года.

В сентябре SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой профинансировать будущую работу терминалов в Украине. Сам миллиардер, объясняя это обращение, отметил, что ему приходится тратить деньги не только на обеспечение бесперебойной связи, но и на киберзащиту от российских хакеров, постоянно пытающихся взломать систему.

Ранее Илон Маск сознавался, что очень боится эскалации конфликта, что может повлечь использование Россией ядерного оружия и начало Третьей мировой войны.

Украина в последнее время успешно использует морские подводные дроны для атак на РФ. Так, с их помощью были атакованы Крымский мост, российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG.

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