Крупная инжиниринговая компания должна была выступить поставщиком технологий для российских проектов, отметил глава Офиса президента.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что инжиниринговый гигант Linde останавливает проекты в России.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Linde должен был выступить поставщиком технологий для проектов "Арктик СПГ 2" российской компании "Новатэк" и газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", - отметил Ермак.

По его словам, отсутствие технологий способно отбросить Россию и ее экономику в прошлое.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась на территорию Украины.

Враг сначала бомбил военные объекты, а затем атаковал и жилище гражданских. По данным украинских властей, только в одном Мариуполе жертвами российской агрессии стали более 20 тысяч человек.

Ряд стран мира, в частности, государства-члены Евросоюза и США, помогли украинскому государству - ввели против РФ новые санкции и решили предоставлять Киеву вооружение.

С Россией не будут сотрудничать многие известные иностранные компании, в том числе Apple, Adobe, Airbus, Boeing и MсDonald's.

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