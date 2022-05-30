Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что инжиниринговый гигант Linde останавливает проекты в России.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Linde должен был выступить поставщиком технологий для проектов "Арктик СПГ 2" российской компании "Новатэк" и газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", - отметил Ермак.
По его словам, отсутствие технологий способно отбросить Россию и ее экономику в прошлое.
Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась на территорию Украины.
Враг сначала бомбил военные объекты, а затем атаковал и жилище гражданских. По данным украинских властей, только в одном Мариуполе жертвами российской агрессии стали более 20 тысяч человек.
Ряд стран мира, в частности, государства-члены Евросоюза и США, помогли украинскому государству - ввели против РФ новые санкции и решили предоставлять Киеву вооружение.
С Россией не будут сотрудничать многие известные иностранные компании, в том числе Apple, Adobe, Airbus, Boeing и MсDonald's.
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