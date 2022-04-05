Новые ограничительные меры против РФ воплощены в жизнь в координации с Германией, отметил госсекретарь Штатов.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против крупнейшего в Российской Федерации ресурса по продаже наркотиков Hydra и в отношении криптобиржи Garantex.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты вводят санкции против крупнейшего рынка даркнета для русскоязычных Hydra и виртуальной валютной биржи Garantex", - отметил Блинкен.

Он добавил, что соответствующие действия осуществлены в координации с Германией и они демонстрируют настроенность "продолжать подрывать инфраструктуру программ-шифровальщиков" и соответствующих субъектов.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов, Мариуполь и Херсон.

Западные страны наказали Россию за масштабную агрессию против Украины - ввели новые санкции. 15 марта стало известно, что власти США ввели ограничительные меры против 11 россиян из оборонного сектора России. Россиян, которые попали в американский санкционный список, решили наказать блокированием всего имущества.

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