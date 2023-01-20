Война России против Украины показывает, насколько тесно "Росатом" связан с российским военно-промышленным комплексом.

Российская госкорпорация по атомной энергетике "Росатом" причастна к поставкам российской военной промышленности компонентов и технологий, а также сырья для ракетного топлива.

Об этом пишет The Washington Post. В письме начальника департамента "Росатома" от октября 2022 года, полученном украинской разведкой, говорится о встрече с Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса России.

Согласно тексту письма, "Росатом" предлагал поставлять товары российским воинским частям и производителям оружия, которые находятся под санкциями.

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Среди таких оборонных предприятий - производитель ракетных систем "Алмаз-Антей"; производитель неуправляемых авиабомб и систем залпового огня НПК "Техмаш"; компания "Высокоточные комплексы", производящая ракеты "Искандер"; производитель ракетных установок "Ураган" НПО "Сплав"; государственный авиастроительный конгломерат; и несколько российских производителей бронетранспортеров и танков.

К письму, которое есть в распоряжении WP, приложены подробные описания продукции, доступной для использования российской военной и оборонной промышленностью.

Согласно полученным WP документам, среди товаров, которые дочерние компании "Росатома" предложили предоставить российской оборонной промышленности, есть оксид алюминия - важный компонент ракетного топлива. Другие товары включают литий-ионные батареи для танков, систем противоракетной обороны и другого вооружения; технология 3D-печати; и химические соединения, применяемые в авиационной и ракетной технике.

Неизвестно, какие из этих товаров были поставлены российской оружейной промышленности. Но в обращении к "Росатому" по случаю ее 15-летия в декабре президент России Владимир Путин похвалил компанию за ее "огромный вклад… в разработку передовых систем вооружения и военной техники и постановку их на боевое дежурство". Минобороны России также в официальных заявлениях говорило о многолетнем сотрудничестве по "неядерному" оружию с государственной атомной корпорацией.

Росатом в ответе на запрос о комментарии, заявил WP, что "все утверждения в вашем запросе полностью не соответствуют действительности".

Таможенные данные, предоставленные вашингтонским офисом Центра исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина, показывают, что по крайней мере одна дочерняя компания "Росатома", Renera, импортировала компоненты литий-ионных аккумуляторов из Южной Кореи на сумму не менее 1 миллиона долларов с начала войны в Украине.

Издание отмечает, что "Росатом" долгое время позиционировал себя как гражданская организация, эксплуатирующая атомные электростанции в коммерческих партнерствах по всему миру, несмотря на свою роль в разработке ядерного оружия для России.

Но война России против Украины показывает, насколько тесно компания, в правление которой входят нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники из российских служб безопасности, связана с ее военно-промышленным комплексом.

"Если "Росатом" оказывает поддержку российской военной промышленности, это подлежит санкциям", - сказал Дэниел Фрид, координатор Госдепартамента по санкциям до 2017 года.

Почему не вводят санкции против "Росатома"

До сих пор компания избегала санкций, отчасти из-за опасений по поводу потенциальных экономических последствий ввиду ее активного участия в гражданской атомной энергетике по всему миру, в том числе в Западной Европе и США.

В Европейском союзе действуют 18 атомных электростанций российской разработки. "Это означает, что русские… имеют рычаги влияния на дальнейшую эксплуатацию большинства этих объектов", - сказал Марк Хиббс, старший научный сотрудник программы ядерной политики Фонда Карнеги. Он отметил, что в Словакии атомные электростанции российской разработки производят половину электричество страны. США зависят от "Росатома" примерно на четверть своих поставок обогащенного урана.

Кроме того, "Росатом" контролирует около 30% мирового рынка обогащения урана и 17% рынка ядерного топлива. А из примерно 450 атомных электростанций по всему миру около 20% - построены по российским проектам, сказал Хиббс. В настоящее время "Росатом" строит еще 23 атомных энергоблока по всему миру, в том числе в Индии, Турции и Египте, а портфель зарубежных заказов составляет 200 миллиардов долларов.

Эксперты заявили, что они опасаются, что Россия может использовать нынешний внесанкционный статус "Росатома" как способ получать компоненты, на которые в противном случае было бы наложено эмбарго. "Это большая потенциальная лазейка. Специализированный импорт поступает через атомную сферу", - сказал Джейкоб Нелл, бывший главный экономист Morgan Stanley по России.

При этом, пишет WP, есть признаки того, что война начинает сказываться на доходах "Росатома". Например, Болгария в прошлом месяце подписала два соглашения о поставках ядерного топлива с американской Westinghouse и с французской Framatome, чтобы заменить российское топливо, от которого в настоящее время зависит работа ее АЭС. В 2022 году Финляндия вышла из многомиллиардного проекта с "Росатомом" по строительству АЭС "Ханхикиви-1", которая обеспечивала бы 10% потребности страны в электроэнергии.

"Серьезные шаги по снижению критической зависимости Запада от "Росатома" в ядерном топливном цикле со временем приобретут все большее значение", - сказал Нелл.

Санкции против "Росатома" - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина неоднократно призвала ЕС включить российскую государственную атомную энергокомпанию "Росатом" в санкционный пакет.

В частности, недавно в январе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал ожидание, что следующий пакет санкций Европейского Союза против РФ будет содержать ограничения против ядерной отрасли России. А в Офисе президента отмечали, что Россия продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а "Росатом" надеется наращивать экспортную выручку.

По данным Reuters, 10-й пакет европейских санкций должен быть готов к годовщине вторжения 24 февраля. Польша и Литва хотят, чтобы ЕС применил ограничения в отношении ядерного сектора России.

Однако, введение таких санкций блокирует Венгрия. Будапешт требовал не вводить санкции против российской атомной энергетики, поскольку единственная венгерская АЭС "Пакш" работает на российском ядерном топливе. Более того, в августе 2022 года, несмотря на кровавую российскую агрессию в Европе, глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что "Росатом" начнет строительство двух новых ядерных реакторов.

К слову, Финляндия - единственная страна Европейского Союза, которая отказалась от сотрудничества с корпорацией "Росатом", которая помогает в оккупации Запорожской АЭС. В Минэнерго Украины отметили, что ни один проект зарубежного строительства "Росатома" не был остановлен, кроме проекта в Финляндии.

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