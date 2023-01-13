Его готовят к годовщине вторжения России в Украину.

Польша и Литва хотят, чтобы Европейский союз применил ограничения в отношении ядерного сектора России в рамках новых санкций.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления высокопоставленных дипломатов. По их словам, 10-й пакет европейских санкций должен быть готов к годовщине вторжения 24 февраля.

"Ведущие ястребы ЕС в отношении России предложат блоку запретить больше средств массовой информации с российской пропагандой и исключить больше российских банков из глобальной системы обмена сообщениями SWIFT", - пишет издание.

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Они отметили, что сейчас в ЕС все труднее добиться необходимого единодушия для введения дополнительных санкций. "Тем не менее, мы предложим амбициозный новый пакет", - сказал один из дипломатов.

Также они хотят добиться введения новых санкций против Беларуси, которая позволяет России обходить европейские санкции в сфере торговли товарами.

Ранее Украина призвала ЕС включить российскую государственную атомную энергокомпанию "Росатом" в следующий пакет санкций. Издание отмечает, что эту инициативу блокировала Венгрия, имеющая четыре атомных реактора, построенных в России. Она планирует увеличить их количество еще на два.

Дипломаты предлагают внести "Росатом" или его руководство в "черный список". Это послужит первым шагом, который должен привести к свертыванию сотрудничества в ЕС с российской атомной отраслью.

Также высокопоставленные дипломаты говорят, что попытаются снова положить конец торговле алмазами Бельгии с Россией.

Санкции против России

Как известно, с начала полномасштабного вторжения РФ Европейский союз ввел уже девять пакетов санкций против страны-агрессора.

В последний вошли санкции против представителей Госдумы РФ, физических лиц, компаний и представителей военного сектора, лиц, которые были причастны к координации хищения украинского зерна и другой украинской продукции, к похищению людей, в частности детей.

Работа над десятым пакетом уже ведется. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что они также намерены ввести санкции против Беларуси и Ирана, поддерживающих Россиию в войне.

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