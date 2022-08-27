Российская атомная промышленность не подвергалась санкциям ЕС из-за кровавого вторжения в Украину.

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто заявил, что в ближайшие недели российский гигант атомной энергетики "Росатом" начнет строительство двух новых ядерных реакторов в Венгрии.

"Сделка, заключенная между Россией и государством ЕС в 2014 году, направлена ​​на расширение существующей АЭС "Пакш". Российская атомная промышленность не подвергалась санкциям ЕС из-за кровавого вторжения в Украину. Действия по изоляции и санкциям экспорта нефти и газа не были безоговорочно поддержаны Венгрией", - говорится в материале ВВС.

Площадка Пакш в настоящее время производит 40% электроэнергии Венгрии.

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"Да начнется строительство! Это большой шаг, важная веха. Таким образом мы обеспечим энергетическую безопасность Венгрии в долгосрочной перспективе и защитим венгров от резких колебаний цен на энергоносители", - заявил Сийярто.

Напомним, в Венгрии уволили главных синоптиков из-за несбывшегося прогноза погоды.

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