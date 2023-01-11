Глава Минэнерго отметил, что действия россиян на оккупированной Запорожской АЭС должны получить решительный ответ - введение санкций в ядерной отрасли.

Финляндия - единственная страна Европейского Союза, отказавшаяся от сотрудничества с корпорацией "Росатом", которая помогает в оккупации Запорожской АЭС.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики по итогам встречи главы ведомства Германа Галущенко с министром развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари, Галущенко отметил, что ни один проект зарубежного строительства "Росатома" не был остановлен, кроме проекта в Финляндии (строительство АЭС "Ханхикиви-1").

"Я очень ценю ваше решение о прекращении сотрудничества с "Росатомом". Вы были первыми, но, уверен, не последние! Это решение должно стать примером для подражания для других европейских государств. Мы понимаем, что для многих стран отказ от такой кооперации будет вызовом. Но после того, как Россия уничтожила все основы ядерной безопасности, она больше не может быть игроком на соответствующем рынке", - сообщил Галущенко.

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Глава Минэнерго отметил, что действия россиян на оккупированной Запорожской АЭС должны получить от цивилизованных стран решительный ответ. Сейчас таким ответом должно стать внедрение санкций против России в ядерной отрасли. Ведь РФ до сих пор играет значительную роль на международном рынке как поставщик технологий для строительства АЭС. Кроме того, РФ строит ядерные реакторы в разных странах мира.

Также стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества, в частности, относительно строительства малых модульных ядерных реакторов, развития возобновляемой и биоэнергетики, а также ускорения "зеленого" перехода.

Война в Украине и "Росатом":

4 марта 2022 года российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Представители корпорации "Росатом" присутствуют на станции и помогают российским военным.

В то время, когда Россия продолжает шантажировать мир ядерным оружием, "Росатом" надеется наращивать экспортную выручку. Зарубежные заказы "Росатома" составляют 200 млрд долларов.

Украина призвала Евросоюз лишить Россию привилегий и прав в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и закрыть проекты, которые ведет "Росатом" по всему миру.

26 декабря 2022 года руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Украина будет добиваться введения санкций против "Росатома".

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