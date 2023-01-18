Премьер отметил, что в целом портфель зарубежных заказов этой компании составляет 200 млрд долларов.

Ежегодно "Росатом" зарабатывает на продаже сырого урана и других услугах 9 млрд долларов, Украина настаивает прекратить сотрудничество с российской государственной корпорацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Ежегодно на продаже сырого урана, услуг его обогащения и строительстве атомных электростанций "Росатом" зарабатывает ориентировочно 9 млрд долларов. В целом портфель зарубежных заказов этой компании составляет 200 млрд долларов", - рассказал он.

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Премьер-министр уверен, что большинство этих средств, в случае их получения, пойдет на финансирование войны и строительство ракет, которые убивают мирных украинцев и подвергают опасности весь мир. Поэтому правительство настаивает на ограничении прав и привилегий России в МАГАТЭ и прекращении сотрудничества с Россией в ядерной сфере.

Война в Украине и "Росатом": детали

4 марта 2022 года российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар. С тех пор Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Представители корпорации "Росатом" присутствуют на станции и помогают российским военным.

26 декабря 2022 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Украина будет добиваться введения санкций против "Росатома".

Финляндия - единственная страна Европейского Союза, которая отказалась от сотрудничества с корпорацией "Росатом", которая помогает в оккупации Запорожской АЭС.