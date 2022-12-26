Россия продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а "Росатом" надеется наращивать экспортную выручку.

Украина будет добиваться введения санкций против российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram, зарубежные заказы "Росатома" составляют 200 млрд долларов.

"Мы еще в ноябре в рамках санкционной группы Макфола-Ермака предлагали детальный план этих санкций. Россия же продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а "Росатом" надеется наращивать экспортную выручку", - заявил Ермак.

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"Так не может быть. Будем системно работать над тем, чтобы санкции против "Росатома" стали реальностью", - заявил Ермак.

Ранее Украина призвала Евросоюз лишить Россию привилегий и прав в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и закрыть проекты, которые ведет "Росатом" по всему миру.

Вторжение в Украину и крах российской экономики:

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-. 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний. Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений. По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

По сосоянию на 19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

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