Агрессор должен быть наказан за атаки на украинскую энергетику и преступления против экологии, подчеркнул премьер-министр Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что следующий пакет санкций Европейского Союза против РФ, которая развязала против Украины полномасштабную войну, будет содержать ограничения против ядерной отрасли России.

Как говорится в сообщении на Правительственном портале, во время встречи в Киеве премьер-министр Украины и исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам Европейского зеленого курса Франс Тиммерманс обсудили энергетическую устойчивость Украины и снижение влияния России на энергетический сектор Европейского Союза.

Отмечается, что глава украинского правительства подчеркнул важность продолжения активной работы по поддержке Украины по четырем направлениям: демилитаризация Запорожской АЭС, поставки электрооборудования, возможности импорта электроэнергии из ЕС и санкции против России.

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"Рассчитываем, что 10-й пакет будет содержать ограничения против ядерной отрасли России, в частности "Росатома". Агрессор должен быть наказан за атаки на энергетику Украины и преступления против экологии", - сказал Шмыгаль.

Стороны также коснулись вопросов послевоенного восстановления Украины. Премьер-министр отметил, что восстановление должно проводиться на основе принципов зеленого курса. Как отметил Шмыгаль, Украина имеет значительный потенциал в сфере альтернативной энергетики, что поможет быстрее отказаться от российских ископаемых ресурсов.

Санкции ЕС против России

Как сообщал УНИАН, российские захватчики совершили уже 10 массированных ракетных атак и несколько волн запусков дронов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Между тем, ЕС ввел уже девять пакетов санкций после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Впрочем, некоторые страны Евросоюза регулярно "ставят палки в колеса" введению новых санкций.

В частности, Венгрия постоянно блокирует новые наказания для России, мотивируя это защитой своих интересов. Среди таких "спорных" вопросов - и атомная энергетика. Единственная венгерская АЭС "Пакш" работает на российском ядерном топливе. Более того, уже в августе 2022 года, несмотря на кровавую российскую агрессию в Европе, глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что в ближайшие недели "Росатом" начнет строительство двух новых ядерных реакторов.

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