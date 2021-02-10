На его основе будет создан новый холдинг "Оборонительные системы Украины".

Государственный концерн "Укроборонпром" планируется ликвидировать и создать на его основе новой холдинг "Оборонные системы Украины" до конца июня.

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Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.

Мы ожидаем, что принятие законопроекта №2032 состоится до конца апреля и до конца июня мы планируем обеспечить трансформацию и ликвидацию "Укроборонпрома" и создания нового оборонного холдинга "Оборонительные системы Украины", - сказал Гусев.

Он отметил, что от 6 до 12 месяцев займет трансформация 365 государственных оборонительных предприятий, которые трансформируются в отраслевые объединения.

Что этому предшествовало

В конце января этого года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, предусматривающий корпоратизацию государственного концерна "Укроборонпром".

Согласно документу, предусматривается построение современной модели корпоративного управления на предприятиях концерна, которая обезопасит их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния.

Кроме того, состоится оздоровление предприятий "Укроборонпрома" на всех уровнях: финансовом, социальном и производственно-технологическом.

Справка УНИАН

Государственный концерн "Укроборонпром" был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве.

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Автор: Игорь Орел