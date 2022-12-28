В РФ планируется введение запрета на ввоз в страну компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей.

После десяти месяцев полномасштабного вторжения в Украину правительство страны-агрессора обсуждает возможность введения запрета на ввоз в Россию зарубежных компьютеров и ноутбуков.

Как сообщает российский "Коммерсант", в РФ планируется введение запрета на ввоз в страну компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей.

С такой инициативой выступила российская компания ICL, которая предлагает властям РФ стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы 20-процентного кэшбэка для граждан. Также речь идет о выдаче льготных кредитов на закупку отечественной техники дистрибуторами для ее дальнейшей реализации.

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Война в Украине и ситуация с ноутбуками в РФ:

Девятый пакет санкций ЕС включает запрет на экспорт в Россию ноутбуков и камер.

Ранее в РФ упали поставки ноутбуков с предустановленной операционной системой Windows. С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины доля подобных ПК сократилась до менее чем одной трети.

До войны в Украине все завозимые ноутбуки имели предустановленную Windows.

В сентябре Microsoft ограничила возможность обновиться до новой версии Windows 11 жителям России.

Крах российской экономики:

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

По состоянию на 31 августа 2022 года 80% россиян остались без сбережений.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

21 декабря 2022 года в "Роскосмосе" признали рекордные убытки. В тот же день, 21 декабря, стало известно о том, что в России ввели "откат" с иностранцев, продающих бизнес в РФ.

26 декабря 2022 года стало известно о том, что в РФ решили пополнить бюджет за счет уехавших из России.

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