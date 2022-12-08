В отдельном документе, детализирующем список новых организаций, подпадающих под санкции, предусматривается приостановление действия лицензий на вещание для российских каналов "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и Первого канала.

Новый, девятый пакет санкций Европейского Союза против России ударит по промышленности страны-террориста.

Как пишет издание Politico, Еврокомиссия предложила расширить санкционный список 169 организациями, которые поставляют России товары, "которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности".

Что касается экспортного контроля, то его предлагается применить в отношении двигателей для беспилотников, химического и биологического оборудования, средств борьбы с массовыми беспорядками и электронных компонентов.

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ЕС также хочет расширить список подсанкционных товаров авиационной и космической отрасли, добавив в него авиационные двигатели и их части, а также "ноутбуки, жесткие диски, камеры и объективы".

В отдельном документе, детализирующем список новых организаций, подпадающих под санкции, предусматривается приостановление действия лицензий на вещание для российских каналов "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и Первого канала.

В еще одном документе предлагается ввести санкции против нескольких российских милитарных формирований, в частности командира неонацистской группы "Русич" Яна Петровского, которая поддерживает тесные связи с ЧВК "Вагнера".

Санкции против России: детали

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это слабая позиция.