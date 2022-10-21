Чтобы избежать попадания на крючок аферистов, необходимо соблюдать ряд рекомендаций

На фоне падения рынка труда из-за войны доля предложений работы от мошенников увеличилась, они выманивают деньги у граждан под разным предлогом.

Об этом сообщает онлайн-сервис по поиску работы Work.ua.

"В августе Work.ua заблокировал более 500 вакансий от "брачных агентств" и стриминговых площадок, в октябре - около 100 вакансий криптомошенников. Хоть эти вакансии и исчезли на Work.ua, но они не исчезли из интернета. Их все еще можно увидеть на других сайтах по поиску работы и в соцсетях", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в основном портрет кандидата, на которого рассчитывает сомнительный работодатель, и способ заманивания в сети - похожи у всех жуликов, поскольку они конкурируют между собой и борются за внимание соискателей.

Для того, чтобы избежать попадания на крючок аферистов, необходимо соблюдать ряд рекомендаций.

"Почитайте отзывы о компании, найдите ее сайт. Никому не переводите деньги. Никому не присылайте паспортные данные и код вашей банковской карты. Не регистрируйтесь на неизвестных сервисах и не проходите верификацию. Всегда включайте критическое мышление - если человек не предоставляет никакой информации о компании, вероятнее всего, это мошенник", - отмечают в онлайн-сервисе по поиску работы Work.ua.

Работа во время войны:

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

В исследовании отмечается, что открываются вакансии преимущественно на замену уехавших сотрудников или предприятия после релокации ищут работников на новом месте.

30 мая 2022 года в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Больше всего таких - в добывающей промышленности и строительстве.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

В июне на украинском рынке труда прекратилось снижение уровня зарплат.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По данным сайта по поиску работы Work.ua в июле количество вакансий выросло на 14%.

Наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда - это предложения работы для специалистов сферы ритейла и менеджеров по продажам.

По данным экспертов, во время войны абсолютное большинство (98%) соискателей работы в Украине сталкиваются с проблемами по трудоустройству. Украинцы недовольны уровнем доходов, в то же время две трети опрошенных ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку.

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