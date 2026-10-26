Где в Европе самые дешевые продукты: СМИ сравнили цены в Украине и других странах ЕС

Низкая цена на продукты не означает, что они более доступны.

Среди всех стран Европы цены на продукты питания в Украине самые низкие и составляют всего 52,2% от среднеевропейского показателя. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на базу данных Numbeo.

Самой дорогой страной в Европе по продуктам питания, как и ожидалось, стала Швейцария, где стоимость продовольственной корзины на 89,2% выше среднего показателя по ЕС. По ценам на продукты Украину обогнала даже Молдова, где они незначительно, но выше – 57,2% от средних по Европе.

Три из пяти самых дорогих стран – северные. Исландия (183,6% от среднего показателя по Европе) занимает второе место, за ней следуют Норвегия (154,4%), Люксембург (134,9%) и Дания (128,4%). Другие северные страны также превышают средний показатель по ЕС: Финляндия (119,7%) и Швеция (116,6%).

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Среди пяти крупнейших экономик Европы Франция является самой дорогой по стоимости продуктов питания – цены здесь на 27,5% выше среднего показателя по ЕС. Испания (89,7%) – единственная страна из этого списка, где цены ниже среднего уровня. Великобритания (111,9%), Германия (111,6%) и Италия (110,2%) превышают этот показатель, причем уровень цен у них схож.

Австрия (124,5 %), Ирландия (122 %), Бельгия (117,6 %) и Нидерланды (116,4 %) также относятся к числу более дорогих стран: во всех них цены выше среднего показателя по ЕС.

В пределах ЕС Румыния (66,7%) – самая дешевая страна по стоимости продуктов питания: цены здесь на 33,3% ниже среднего показателя по ЕС. Польша не намного дороже с показателем 70,8%.

Более низкие цены не обязательно означают большую доступность. Хотя в некоторых странах цены на продукты питания ниже средних по ЕС, домохозяйства тратят на еду большую долю своего бюджета. Например, в Румынии продукты дешевле, однако домохозяйства тратят на еду и безалкогольные напитки 23,1 % своего бюджета. В Болгарии этот показатель также превышает 20 %.

По данным Евростата, в ЕС на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 13,6 % расходов домохозяйств, тогда как на жилье и коммунальные услуги – 23,6 %.

Цена продукта в магазине лишь частично отражает стоимость самого товара. В нее также входят расходы на оплату труда, энергоносители, аренду помещений, транспорт и налоги – а в более богатых странах все эти статьи расходов значительно выше, объясняют аналитики.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Цены на гречку в Украине достигли исторического максимума после как минимум двукратного роста с начала прошлой осени. Однако сейчас крупа достигла ценового потолка и в ближайшее время дорожать не будет, говорят аналитики.

В целом цены на продукты в Украине к концу осени вырастут в пределах 10–20%, сообщает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Наибольшее подорожание ожидается на молочные продукты, овощи и хлеб.

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