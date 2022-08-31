Наиболее щедры на дополнительные опции работодатели ІТ-сферы.

Несмотря на кризис на рынке труда из-за войны, некоторые работодатели продолжают поощрять кандидатов и предлагают в вакансиях дополнительные условия, которые могут привлечь внимание к объявлению о работе и должны повысить лояльность сотрудников к компании.

Об этом говорится в исследовании экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

Отмечается, что наиболее щедры на такие дополнительные опции работодатели ІТ-сферы: не указаны дополнительные поощрения только у 17% актуальных вакансий этой отрасли.

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"В сфере информационных технологий больше всего вакансий с дополнительными льготами. "Плюшки", которые должны поощрить кандидатов рассмотреть вакансию, указаны в 83% всех вакансий в сфере. Перечень опций стандартный для многих сфер. Чаще всего предлагают дополнительное обучение (57%), перспективу карьерного роста (43%), дружный коллектив (42%)", - говорится в исследовании.

При этом ІТ-сферу выгодно выделяет большая доля предложений о работе с возможностью получить корпоративную психологическую помощь (34%), наличие дисконтной программы (27%), финансовая помощь в сложных жизненных ситуациях (15%) и программа релокации (6%).

Что касается сферы продаж, дополнительные поощрения, которые помогают привлечь кандидатов в штат, указаны в 46% вакансий сферы. Чаще всего украинские компании готовы предлагать профессиональное обучение (51% вакансий). Почти в половине (47%) случаев будущим сотрудникам предлагают перспективы карьерного роста. Бонусы и премии указаны только в каждой пятой вакансии среди тех, где предлагают дополнительные поощрения. Однако интересным является то, что в вакансиях этой сферы встречаются помощь с жильем (6%), участие в корпоративных и социальных мероприятиях (13% и 4%), бесплатное питание (3%), корпоративная мобильная связь (3%).

Соискатели без опыта работы и студенты встречаются с высокой конкуренцией на рабочее место, однако треть работодателей (36%) готова предлагать дополнительные поощрительные льготы.

"Перечень небольшой, на первом месте перспективы карьерного роста и дополнительное обучение, такие условия предлагают в 55% вакансий с поощрительными условиями в этой сфере. В трети вакансий (32%) указан дружный коллектив, как привлекательное условие работы. Четверть объявлений работы акцентирует внимание будущих сотрудников на медицинском страховании (26%) и возможных денежных бонусах и премиях (24%)", - сообщили в grc.ua.

Специалисты сферы транспорта и логистики входят в перечень наиболее востребованных в Украине со времен пандемической кризиса. Работодатели, которые ищут водителей, работников складов и логистов, в предложениях работы довольно часто отмечают дополнительные льготы для будущих сотрудников. Поощрения указаны в 71% актуальных вакансий этой профессиональной сферы. Перечень предлагаемых льгот не отличается от других сфер. Правда, дополнительное обучение указано только в 6% вакансий, а бесплатное жилье предлагают в 13% вакансий.

Работа во время войны:

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

В исследовании отмечается, что открываются вакансии преимущественно на замену уехавших сотрудников или предприятия после релокации ищут работников на новом месте.

30 мая 2022 года в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Больше всего таких - в добывающей промышленности и строительстве.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

В июне на украинском рынке труда прекратилось снижение уровня зарплат.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По данным сайта по поиску работы Work.ua в июле количество вакансий выросло на 14%.

Наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда - это предложения работы для специалистов сферы ритейла и менеджеров по продажам.

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